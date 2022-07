El primer sonido del día en 'Herrera en COPE': cómo afecta a nuestro bolsillo la subida de tipos del BCE

Antonio Herraiz, presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la última hora de los incendios y las consecuencias de la subida del tipo de interés del BCE.

"De los incendios tenemos buenas noticias. En Zamora, tras cinco días de trabajo, los servicios de extinción han estabilizado el fuego de Losacio. Es el incendio más trágico de lo que llevamos de verano que ha dejado dos muertos y 36.000 hectáreas. Con este incendio y el de la Sierra de la Culebra de junio, en la provincia de Zamora han ardido cerca de 70.000 hectáreas en apenas un mes. Está estabilizado también el de Zaragoza y en ello están en Ávila", ha comenzado explicando el presentador.

Por otro lado, ha analizado la decisión del BCE de subir los tipos de interés y sus principales consecuencias: "La primera es que enfría la economía y la ralentización que ya se está viendo se va a agravar. Si el dinero cuesta más, también la financiación. Esto no es bueno para las PYMES que todavía están renqueantes por la pandemia y tengan que pedir un crédito, o para los que quieran emprender un negocio. Los créditos se van a encarecer, los bancos van a endurecer las condiciones para acceder a esos préstamos y eso implica que el movimiento económico seguirá su tendencia hacia la parálisis".

"Los que tengan ya una hipoteca a tipo fijo no lo van a notar, pero sí los que tengan suscrito un crédito vivienda con el banco a interés variable. Lo van a notar, no. Lo están notando ya porque el euríbor, el índice de referencia para el cálculo de hipotecas, está en sus mayores niveles de los últimos diez años. Ahora mismo está por encima del 1,1%, lo que implica un sobrecoste para las hipotecas de unos 100 euros mensuales. ¿Qué es lo que va a subir también a partir de ahora? El interés de todas las hipotecas, y no solo las de tipo variable. Todas las que se firmen a partir de ahora", ha desgranado Herraiz.

Sin embargo, la medida del Banco Central también tiene una parte positiva: "¿Hay alguien a quien beneficie esta subida de tipos de interés? Por supuesto. Si consigue apaciguar la inflación está claro que ganamos todos, especialmente las clases medias y bajas que son las más dañadas. Es una medida que también favorece las exportaciones porque ahora mismo el euro había alcanzado. La paridad con el dólar. Con esta medida la moneda europea va a experimentar una apreciación respecto al dólar, va a valer más y eso será una buena noticia para los que exporten y para los que viajen también a EEUU".

Además, ha hecho referencia al adelanto electoral en Italia: "¿Quién pierde con la salida de Draghi? Pues pierde Italia y el conjunto de la Unión Europea porque ha sido un referente y también uno de los líderes más sólidos. Pierde el conjunto de los 27 porque Italia es la tercera economía de la zona euro y en este momento de máxima inestabilidad cualquier activa el efecto contagio de forma inmediata. Y pierde Ucrania porque Draghi ha sido el más firme contra Rusia, el que ha planteado las sanciones más duras contra Putin, con lo que nadie descarte una cierta distensión con Rusia a medio plazo".

Por último, Herraiz ha tenido unos minutos para analizar los últimos cambios anunciados en el PSOE: "A día de hoy no se atisba un adelanto electoral en España. Hablo de generales porque en mayo ya sabes que hay municipales y autonómicas. Y las perspectivas para el PSOE no son nada buenas. Mañana el PSOE celebra un comité federal, que es el máximo órgano entre congresos, y que fue anunciado y convocado después de la renuncia forzada Adriana Lastra. Con el embarazo de riesgo como excusa, a Lastra la invitaron a salir para que Pedro Sánchez tuviera manos libres a la hora de remodelar la dirección del partido".

"Sabemos ya que la ministra María Jesús Montero será la número dos, que Patxi López será el portavoz en el congreso y que la ministra Pilar Alegría será la portavoz de la Ejecutiva. Al margen de los nombres, claro está, la remodelación confirma varias cuestiones. La primera es que nueve meses después del cuadragésimo congreso del PSOE que se celebró en octubre, Sánchez cambia la cúpula, señal de que no le ha funcionado. Y es casi el último intento a la desesperada de dar la vuelta a las encuestas, como si un cambio de portavoz hiciera cambiar de voto al que, como se vio en Andalucía, al que quieren dar la patada no es al candidato autonómico de turno sino a él mismo", ha concluido.