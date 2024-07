El primer sonido del día de Herrera en COPE: comienzan los Juegos Olímpicos de París 2024

Antonio Herráiz, presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por comienzan los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Son las seis, las cinco en Canarias".

"Muy buenos días. Vamos ya en Herrera en COPE a por este 26 de julio. Te saluda Antonio Ruiz. Es el día de San Joaquín y Santa Ana, que fueron los padres de la Virgen María y que la tradición nos lleva a recordar la importancia de los abuelos y, en general, de la familia. ¿Qué haríamos muchos de nosotros si no fuera por los abuelos, verdad?"

"Todo esto se lo quiere cargar la cultura woke. Si es que seguimos cediendo espacio. Bueno, es el tiempo de calor, aunque algo más asumible que los últimos dos o tres días. Hoy, salvo Toledo, Ciudad Real, puede que también Córdoba. Ninguna capital va a superar los 40 grados. Leve descenso de temperaturas que se va a notar más en el sur y en el Levante".

"Ya sé que esto para la mitad norte no vale, ni tampoco en los puntos de montaña, donde hay que echarse algo más que una sábana para dormir. Pero en el centro, a los termómetros en puntos como Madrid les ha costado bajar de los 25 grados, aunque no lo han conseguido. Y no te tengo que contar lo que supone eso".

"Bueno, ha llegado el gran día de la que es sin duda la cita del deporte que más repercusión tiene todo el mundo. No solo en lo deportivo, porque unos Juegos Olímpicos van mucho más allá que de la propia competición. Hay intereses económicos, geopolíticos, cuestiones sociales y en el caso de esta edición que comienza oficialmente hoy en París, pues hay que añadir una preocupación especial por la seguridad".

"La organización ha conseguido mantener en secreto buena parte de los detalles de la ceremonia de inauguración. Esto es normal si no hay suspense, pues es una ceremonia que pierde toda su gracia. Lo que sí conocemos es lo esencial y por primera vez en la historia, los deportistas olímpicos no van a desfilar en un estadio".

"Lo van a hacer a orillas del río Sena, también dentro del agua, que igual si has estado en París, ha recorrido el Sena como buen turista en un trayecto en barco, una especie de pequeño crucero desde el que se puede ver la Torre Eiffel, la catedral de Notre Dame o el Museo del Louvre".

"Que la ceremonia de inauguración sea al aire libre conlleva no pocos quebraderos de cabeza. Lo primero que han tenido que hacer es limpiar bien sus aguas, adecentar todo el cauce y convertirlo en apto, ya no sólo para la ceremonia de este viernes, también para las competiciones de triatlón o de natación en aguas abiertas".

"El tramo total del río Sena, su paso por París y sus suburbios y su entorno son unos 12 13 kilómetros con puntos que alcanzan los 200 metros de anchura, una profundidad media que llega a los seis metros, así que se han tenido que emplear a fondo más de 1.400.000.000 de euros se han invertido en la limpieza del Sena".

"Pues la alcaldesa de París y las autoridades de la candidatura nos regalaron la semana pasada esa imagen bañándose en el río, que a más de uno, más de uno con cierta edad ya eso sí, nos recordó al baño de Manuel Fraga, entonces ministra de Turismo, que se metió al mar en Palomares, en Almería, junto al embajador de Estados Unidos".

"Son dos momentos, evidentemente con muchas diferencias. Pero bueno, Palomares tuvo el mismo objetivo que lo de la alcaldesa de París bañándose en el Sena vender al mundo que la playa de Almería ya estaba limpia y que no había restos de contaminación después de aquel accidente aéreo entre dos aeronaves norteamericanas".

"Una vez que las aguas del Sena han quedado limpias. Eso nos han dicho que los deportistas que vayan a competir ahí no tragaría agua por si acaso. Pero bueno, después de la limpieza del río, el reto te lo decía antes, es la seguridad y ahí sí que no se puede fallar".

"Hay pocas bromas. Se estima que 50.000 efectivos van a participar en los trabajos de seguridad. Ahí están gendarmes distintos, en distintas unidades. Por supuesto, están las élites. Ahí hay militares, ahí hay también miembros de la seguridad privada y luego cuentan también lo van a hacer hasta que se clausuren en estos juegos con la colaboración de policías de otros países".

"Desde España les hemos mandado más de 300 guardias civiles y policías nacionales, porque el reto es muy importante y no solo por la amenaza yihadista, que también, sino en el día a día con una delincuencia que en determinadas zonas de la capital francesa es preocupante. No hay más que recordar lo que se vivió en la final de la Champions hace un par de años, la de 2022".

"Y lo que tuvieron que sufrir los aficionados del Real Madrid en las inmediaciones del estadio de San Denis. La ceremonia te lo vamos a contar aquí en directo, en COPE, Lama y todo el equipo de Enviados especiales de Deportes COPE comienza a las 19:30 de la tarde".

"Se estima que dure aproximadamente unas cuatro horas y el sello que va a marcar esta ceremonia va a ser la originalidad y los franceses no van a fallar. Bastante tienen con la política, con un presidente en la cuerda floja y con un gobierno en funciones como para equivocarse en esto. No lo van a hacer, saben hacerlo, no van a fallar".

"Y luego cuentan con ese marco que te decía a orillas del Sena, con esas vistas y con monumentos, con una encuadre que es un auténtico plató de televisión. Bueno, pues esta tarde lo veremos, lo disfrutaremos, imagino, con casi un centenar de embarcaciones trasladando a cerca de 10.500 deportistas por el Sena de más de 200 países que harán ese recorrido de seis kilómetros".

"Esto es lo principal de una jornada en la que nos situamos a las puertas de un fin de semana en el que en España, además de mirar a lo que va a ocurrir a partir del lunes, en concreto el martes, con esa citación del juez Juan Carlos Peinado, va a tomar declaración, ya veremos si presencialmente Moncloa o por escrito, como quiere Pedro Sánchez".

"Mira también, lo va a hacer a lo largo de todo este fin de semana, a Cataluña, que ya sabes que es el plazo que dio Esquerra Republicana. Entonces lo ato médico para llegar a un acuerdo con el PSC de Salvador Illa finaliza este propio mes de julio. Dependiendo de cómo evoluciona el enfermo, se van a decantar por una u otra decisión".

"Ya te hemos contado en más de una ocasión que la dirección de Esquerra es partidaria del acuerdo porque saben que si repiten las elecciones, el partido amenaza con cortarles aún más el espacio independentista. De hecho, les han empezado a temblar un tanto las canillas a los de Esquerra porque comparece este sábado el fugado forajido Puigdemont".

"Ya veremos si no anuncia su inminente regreso a España, aún a riesgo de ser detenido, lo cual colocaría por completo todas las piezas que ahora mismo hay en la negociación entre Esquerra y el PSC con su jamón de por medio. Todo, absolutamente todo, es posible".