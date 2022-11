El primer sonido del día de Carlos Herrera: qué tiene en común el Japón-España con el debate de la sedición

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la fecha en la que se debate el delito de sedición y los nombramientos del Gobierno en el Constitucional.

"Si algo podemos colegir es que todas las pretensiones de Sánchez, por más que nos puedan escandalizar, no deben significar ninguna sorpresa porque de todas ellas ha dado buena cuenta en avisos a la ciudadanía española. Hoy cuatro o cinco son la confirmación de que hemos perdido la vergüenza en la gestión del Gobierno. Mañana se debate el delito de sedición y su desmontaje a petición de uno de sus socios de Gobierno. ¿Cuándo ha decidido el Gobierno que eso se produzca en el parlamento? A la vez que juega España contra Japón para que tenga menos repercusión mediática. Es un intento burdo porque es evidente que la proyección que tiene el retoque de la sedición es mayor", ha comenzado la mañana el comunicador.

En esta línea, otro dato es que "ayer la presidenta del Congreso expulsó a una parlamentaria del Congreso por llamar a los de ETA de filo etarra, es decir, por decir la verdad, por decir lo que son. En la democracia de Sánchez se puede llamar fascistas al que no lo es, pero no filo etarra al que sí lo son".

Por otro lado, ha analizado los nuevos nombramientos para el TC: "Ayer supimos que el Gobierno ha decidido colocar a un exministro y a una ex asesora de Presidencia como jueces del Tribunal Constitucional para revisar las leyes que ha elaborado el propio Gobierno. Es lo que faltaba por colonizar, colocar a dos fontaneros para que trabajen sin rechistar. Hay seis leyes recurridas en el Constitucional en las que el Ministro Campo ha tomado parte. Esto es despolitizar la justicia en términos del sanchismo".

"Si el juez Campo se prestó a indultar a golpistas, ¿a qué no estará dispuesto ahora? O creen ustedes que no llevan instrucciones, claro que las llevan, es doblegar cualquier resistencia a los planes que modifique la Constitución de Sánchez. Lo único sincero de Sánchez es que es previsible. Lo que creemos que no va a hacer, lo hará", ha continuado analizando.

Para terminar ha analizado las previsiones para el próximo año tras estos nombramientos: "Queda todo 2023. Algunos dirán, no le queda nada por colonizar, pero ahora puede mover con el Constitucional. El TC, que es el que dibuja la demarcación del campo de juego y que tiene un poder notabilísimo, nada menos que desmontar acciones de cualquier Gobierno que atente a la Constitución. Rediseñar por la puerta de atrás el estado que conocemos y todo eso ante una sociedad sin capacidad reactiva, que si reacciona algún día, tiene que saber que será tarde".