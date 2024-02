El primer sonido del día de Carlos Herrera: lo que va a pasar en las elecciones de Galicia de este domingo

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por lo que va a pasar en las elecciones de Galicia de este domingo.

"Señoras y señores, Me alegro. Buenos días".

"Bueno, damas y caballeros, ya es viernes. Viernes, 16 de febrero. Viernes. Bueno, ayer hubo un frente que ya abandonaba la península y Baleares. Nos dejó un panorama de cielos abiertos para el día de hoy. ¿Alguna lluvia? A lo mejor en el tercio norte peninsular. Bueno, luego nos lo cuenta todo esto Maldonado".

"Varios puntazos antes de contarle las cosas que tienen que ver con las elecciones del domingo, la amnistía, la política y todo eso. Primero que ahora dentro de poco sale el primer tren de Cáceres a Madrid. Viene tardando 04:04 horas y algo. Siempre va con retraso. Pero ayer, ayer a la altura de Cañaveral, en Cáceres, uno de los trenes sufrió un incendio en la cabina".

"Bueno, afortunadamente se pudo evacuar el tren. Y no, no pasó más. Pero dice el ministro de Transporte que que no hay dinero para trenes nuevos y que hay que acostumbrar a que se quemen los trenes de vez en cuando. Con la gente dentro. Estamos estirando el material todo lo que podemos y eso tiene sus consecuencias".

"Hay incidencias de todo tipo, con animales, personas, a veces, desgraciadamente. En fin, hay que acostumbrarse a que eso es lo normal, es lo normal. O sea que ya se montó en Cáceres, en un tren a Madrid o al revés y hay un incendio donde están sentados. Hay que salir por patas".

"Pero vamos a ver, ¿no teníamos una economía española que iba como una moto? ¿No tenemos los fondos estos europeos de tal y cual o o es que el gobierno dilapida y no sabe gastar bien? Bueno, pues según Óscar Puente, acostúmbrense a que se quemen los trenes o las cabinas".

"Solo que el campo español en décimoprimer día de protestas, onceavo como dicen los alumnos, van, van a seguir porque la reunión con el ministro Planas ha terminado sin acuerdo. Luego le pormenorizo algunos detalles".

"El tercer puntazo tiene que ver con lo que ha pasado la prisión de Estremera en esta cárcel de la Comunidad de Madrid, donde está encerrado Dilawar Hussain. Un español de origen pakistaní. El que mató a golpes y quemó a los tres hermanos de Morata de Tajuña. Los tres hermanos mayores, aquellos que se metieron en un lío de deudas por una estafa amorosa y tal cual".

"Bueno, pues lo metieron en la cárcel, le asignaron un compañero de celda y le remató un vulgar de 40 años con delitos por violencia machista. Un tipo con con mano larga parecía que sí habían hecho buenas migas, jugaban al ajedrez, pero a las dos de la madrugada el búlgaro llamó a los funcionarios y les dijo: Oigan, venganse porque he matado a mi compañero".

"Le faltó decir: Traedme otro. Ha vuelto a actuar igual y ha confesado su crimen con toda tranquilidad. Bueno, ya veremos que es lo que finalmente pasa con con este individuo".

"Bueno, cosas de cosas de por aquí. Lo último que conocí, que hemos conocido. La última ocurrencia de Moncloa Producciones para tratar de salvar la Ley de impunidad judicial. No lo ha dicho Moncloa, Lo ha contado uno de la Generalidad, Carlos Campuzano, que es consejero".

"Dice este hombre que una opción que estaría barajando el PSOE en su desesperación para convencer a Puigdemont para que se deje amnistiar, es proponerle que la ley se quede como está y que luego ya el gobierno hará por indulto darles razón".

"O sea, Bolaños, acuérdense que ayer yo les ponía el corte, la voz en la que decía que quería amnistiar a todos y que se iba a amnistiar a todos. Y ahora este de la generalidad diciendo bueno, y al que no lo amnistía lo van a indultar. Eso es más complicado, porque para indultar primero hay que condenar. Tienes que estar condenado, o sea, sometido a juicio y pasar de algún día a la sombra".

"Y ahí ya veremos, ya veremos. Pero en fin, como los de Yunes son así, ahora está reconociendo Moncloa que está pensando en abusar de la figura del indulto. No entrar en la amnistía, por ejemplo, Querría decir que estaría condenado por terrorismo o alta traición, pero los de Junts han dicho que ni hablar, Que esa fórmula, claro, implicaría que Puigdemont fuera juzgado y condenado y luego ser indultado".

"Y eso que ni que ni de coña, ni de coña. Ellos no quieren eso, que lo que quieren es que Sánchez modifique la ley de Amnistía con la Puchi Enmienda. Que diga básicamente el señor Puigdemont no va a la cárcel haga lo que haga. Y esos son los que se escandalizan por la inviolabilidad del rey. Pero como Sánchez hace mucho tiempo que perdió la vergüenza, bueno, yo creo que no la ha tenido nunca".

"También eso es verdad, que sospechar que Sánchez ha manejado la vergüenza alguna vez en su vida me parece que es demasiado aventurado. No, no tiene vergüenza ni decoro. Ayer siguió desviando la atención con el PP, lo que fue un contacto del PP con Junts. ¿Acuerdan aquella cosa? Bueno, pues ahora ya aquello en su día fue contactaron con Junts".

"Ahora ya es negociaciones puros y duros. Y no se pierdan como el mayor hipócrita de la historia de España, que solo sabe decir una cosa y hacer otra. Se pone ahora digno denunciando en los demás su propio comportamiento. Hipocresía, que bien lo sabes tú. Pero si es lo único que has hecho desde que estás en este mundo o desde que conocemos lo que haces cuando estás en este mundo".

"Bueno, pues termina la campaña gallega con este hombre trabajando a destajo para que los separatistas del bloque se hagan con Galicia. Realmente el Partido Socialista está trabajando para el bloque porque sabe cómo será, cómo será la perspectiva que tienen del voto que hasta Televisión Española ha dicho que va a echar una película que es especial elecciones".

"Tienen interés estas elecciones gallegas más que cualquier otras elecciones gallegas de la historia, seguramente. Bueno, pues nada, al 24 horas que el gallego este salga y un programa de aliño que como estarán viendo, qué perspectivas tendrán que Televisión Española esconde el programa especial de elecciones con la película de Wonderwoman que debe ser esta muchacha del bloque, esta marxista leninista hoy disfrazada de corderito".