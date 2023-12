El primer sonido del día de Carlos Herrera: lo que demuestra de Sánchez el pacto del PSOE y Bildu en Pamplona

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por lo que demuestra de Pedro Sánchez el pacto del PSOE y Bildu en Pamplona.

"Todo lo que se hace contra el ELA, todos los pasos contra esa terrible enfermedad degenerativa, son pasos que se dan a través de fundaciones e investigaciones privadas. Este gobierno manirroto, que reparte dinero bajo la ducha con la felicidad de los abriles que decían los viejos poetas, podría dedicar 38 millones de euros a la investigación del ELA y no lo hace porque tiene, como saben ustedes, otras prioridades. Mayormente, las infamias. Es muy bueno levantarse todos los días y preguntarse antes de conocer la actualidad, antes de echarse la primera agua la cara, qué infamia, cuál es la última fechoría".

"La verdad que la última, si se levantaba usted hoy y ayer no estaba escuchando por la mañana, más o menos puede hacerse una idea. Sánchez siempre tiene guardada una infamia mejor para el día siguiente. No sé si con la idea de hacer olvidar la infamia anterior, ya saben ustedes, embarrar el campo de mierda, porque es la mejor manera de que uno no se acuerde de lo de ayer. Bueno, la infamia es entregar Pamplona, la ciudad de Pamplona, a los herederos de ETA. ETA dejó en Navarra, por cierto, 42 muertos, 42. Pues los herederos de esos asesinos son los que ahora también van a gobernar en el Ayuntamiento de la capital".

"Gracias al acuerdo con Sánchez, que es un acuerdo que había negado explícitamente hace pocos días, cuando, en su momento, vence UPN en Pamplona. Es, por lo tanto, la fuerza que tiene la posibilidad de gobernar si UPN y el Partido Socialista, como han hecho en otras ocasiones, se entienden. Al igual que hay un acuerdo, que lo hubo después para gobernar la comunidad, y al igual que se estableció un acuerdo para una mayoría absoluta en el Congreso, ¿por qué no se iba a establecer en la ciudad de Pamplona?".

"Eso lo negó Sánchez y, evidentemente, como pasa con las cosas que niega, era mentira. El pacto estaba preparado, ahora ya empezamos a conocer cuáles son los pactos del PSOE con Bildu, que no se resumen a esto, efectivamente, van más allá. Esto es parte, parte que oculta de ese pacto con Blidu por el que tanto nos preocupábamos o preguntábamos. Como hoy dice Pablo Sebastián en República.com, ¿este tío está bien de la cabeza? Porque, ayer, viéndole en el Parlamento Europeo empezar a llamar nazis a todo el PP europeo y a su presidente en particular, hacen preguntarse esto de verdad".

"Estamos ante un camino sin retorno. Todavía hay quienes piensan, o pensaban hasta ayer, que Pedro Sánchez sigue teniendo una cierta lógica interna, o que hay cosas que no se va a atrever a hacer, y aquí lo único que está claro es que se trata de un proyecto que se basa, en primer lugar, en la mentira, en la ocultación electoral de lo que realmente vas a hacer. Porque esto de Pamplona demuestra que todo lo que está haciendo Sánchez ya lleva tiempo diseñado, preparado y pactado.

"Es mentira que se trate de un cínico sin escrúpulos, que haga de la necesidad, virtud. Es un liberal que ha estudiado muy bien los puntos débiles del Estado de Derecho para desmontarlo desde dentro. Un izquierdista oportunista posmoderno, si quieren, que se ha convencido de que ya no puede gobernar solo. Bueno, ya montaremos el relato, que siempre hay una cantidad notable de papagayos, borregos y loros en el periodismo español que están dispuestos a compartir lo que yo diga".

"Yo he dicho hasta ayer la amnistía no y como papagayos diciendo la amnistía no. Y si hoy yo cambio de opinión y digo la amnistía, sí, porque quiero comprar unos votos, los papagayos harán el esfuerzo que yo diga para primero convencerse ellos mismos y después convencer a todos los demás de que la autonomía iba a hablar. Madre mía, la amnistía, qué maravilla. Cómo hemos podido estar tantos años sin ella. Bueno, pues esa es la España que tenemos ahora"