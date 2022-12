El primer sonido del día de Carlos Herrera: por qué Irene Montero ha hecho sombra a Marlaska en el Congreso

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por las claves políticas de la jornada, entre las que encontramos el debate en torno al delito de sedición.

"Hoy era un día para haber hablado, hincharse, si es necesario, del ministro Marlaska, que era la noticia ayer en el Congreso. Pero se cruzó, como en un quite espectacular, esta desquiciada", ha comenzado diciendo, antes de dar paso a las palabras de Irene Montero, de este miércoles en el Congreso al grupo popular. "Pero no la expulsó, como a una diputada de Vox que simplemente dijo que los de Bildu eran filo etarras. Montero está desquiciada, se le ha ido la cabeza. Siempre ha sido una trastornada, pero ahora está enloquecida. "Ustedes fomentan la cultura de la violación"", decía, "lo cual no mereció más que un mero reproche de Batet", ha añadido Herrera.

En esta línea, continuó hablando de Montero: "Todos piden su dimisión, hasta las feministas a las que ha dividido. Pero, ¿qué es la cultura de la violación? ¿Existe en alguna parte? Es un crimen en cualquier parte del mundo, esa intervención vino porque ayer el tema era Marlaska y la valla de Melilla y esto le ha aliviado. Era lo importante, que interior explicase los sucesos de la valla. Y, ¿qué piensa Sánchez de esto? Si estas cosas pasan es porque a Sánchez le gusta o las consiente. Intervino también Llop, que tuvo que salir a defender al PP".

"Hoy será un día en el que comienza el debate de la sedición, que no es más que darle las llaves a los socios de Sánchez. Curiosamente, unos independentistas sediciosos y otros terroristas que asolaron España. Algunos de los que están al lado de Sánchez han asomado una frase crítica. Lamban, presidente de Aragón, daba ayer un latigazo a Sánchez. Las deja caer así de lado, pero en esta ocasión es de frente, valientemente. Fernández era un adulto al que la política de este tiempo no le pegaba, y llegó el otro".

Por último, ha analizado cómo evolucionan los nuevos nombramientos en el Constitucional: "Ayer hubo una nueva maniobra para tratar de hacerse con el control. Para eso estaba Conde Pumpido. ¿Qué pasó? Este juez y otros dos de su cuerda se presentan en comandita y llaman al despacho del presidente del TC, queremos que convoques un pleno para dar el visto bueno a Juan Carlos Campo y Laura Díez. Se tiraron dos horas de reloj con el tira y afloja hasta que el asunto se abordó con todos los magistrados y ganaron los 8 que dijeron de esperar al día 22. Lo de ayer es una prueba de la obsesión del PSOE. Esperen ustedes hoy a que, mientras se juega el España contra Japón, empezaremos a debatir cómo quitar de en medio el delito de sedición, para que cueste poco volverlo a hacer o para que no haya costado nada la sentencia que condenó a los que promovieron en 2017 un golpe de Estado contra la Constitución".