Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la decisión del Tribunal Supremo sobre las inhabilitaciones de Oriol Junqueras y otros condenados por el procés que ha desbaratado los planes de Pedro Sánchez.

"Un auto demoledor para el Gobierno. Querían evitar la inhabilitación de Junqueras. Pero se la han mantenido. Ahora advierten del desamparo en el que ha quedado España. Hay delitos como el de la sedición que pueden quedar impunes. Si hay violencia será rebelión, pero si no la hay y declaran una independencia, no habrá pena. La malversación agravada afecta a los Romeva, Turull y Bassa. No pueden presentarse a las elecciones", explica Carlos Herrera.

#ÚLTIMAHORA ?? El Tribunal Supremo condena a Junqueras por desobediencia y malversación



?? https://t.co/Yq0y7aZB3Jpic.twitter.com/dCfObEZm31 — COPE (@COPE) February 13, 2023

El comunicador también repara en que "tampoco hay malversación especial para los políticos después de que el Supremo haya dicho que ni hablar". Ahora será recurrido al Constitucional. Todo esto se hizo para comprar el apoyo de los Junqueras y los Otegis. Pero la desjudicialización no existe. El berrinche de los separatistas es enorme. La prensa Sanchista protesta. Tal y como ha dejado Sánchez el código penal, lo mismo hay un juez que los indulta", señala.

Nuevo vídeo de Sánchez

"Ha comenzado la campaña de blanqueamiento de Sánchez. Han hecho un nuevo vídeo, el NODO con los guionistas de Moncloa, donde se refleja la subida del SMI. Óscar es el hermano de las juventudes socialistas de Parla. Sánchez me recuerda a un personaje de Los Simpson que presentaba sus propios documentales: Troy McClure. Este es 'el petancas'. Aún le quedan municipios socialistas que quemar. A estos Goya ha llegado tarde, pero para los del próximo año tiene muchas papeletas", apunta Carlos Herrera.