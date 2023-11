El primer sonido del día de Carlos Herrera: el 1 de octubre que nunca existió con la ley de amnistía del PSOE

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el 1 de octubre que nunca existió con la ley de amnistía del PSOE.

"son 23 páginas 23 páginas de una Ley que podría ser la ley de lo que se le antoje a Puigdemont que va a tener por cierto un difícil caminar pero no les adelanto consideraciones acerca de este bodrio jurídico por eh eh eh confeccionado por el único interés de Pedro Sánchez estamos ante el 1 de octubre que nunca existió uno de octubre que queda amparado en la corrupción y en el terrorismo sin necesidad de que aquellos que cometieron los delitos hayan eh pedido disculpas eh reconozcan que cometieron un error o se comprometan a no volver a hacerlo no todo a cambio de siete votos para Pedro Sánchez vamos a ver habría que llamarle a esta ley la la ley para la necesidad parlamentaria de Pedro Sánchez que es como exactamente queda uno o la sensación a la que uno se acoge cuando acaba de leer las 23 páginas de la Ley Orgánica de impunidad judicial porque así habría que llamarla esto del Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional política de Cataluña es una mentira como otras de las muchas que está en esa exposición de motivos es una exposición de mentiras y medias verdades y el articulado de la ley es una bellaquería realizada por bellacos amparada por bellacos y me imagino que auspiciada o peinada judicialmente por bellacos para que el PSOE amordace al Poder Judicial y borre de un plumazo todas las causas del golpe separatista incluyendo terrorismo eh y la malversación de dinero público evitando que los corruptos tengan que devolver los 5 millones de euros que se fundieron en el referéndum ilegal y en la campaña exterior para difamar España y a los españoles a usted a usted que me está escuchando ahora usted no hace falta que sea de Murcia puede ser de verga perfectamente con un articulado escrito al dictado de los propios delincuentes que han confeccionado verdaderos artículos a la medida artículos que podrían llevar perfectamente nombre propio para que la justicia no pueda hacer nada contra ellos estamos ante un homenaje a la España del caciquismo del siglo 19 con la firma del PSOE y solo del PSOE porque al final todos los que además que la redactaron no lo han firmado solamente el sol solamente la patética solitaria firma de un personaje inexplicable como Patxi López vamos a ver la ley da dos meses a los jueces para aplicarla impide que las cuestiones presentadas al Constitucional o a la Unión Europea puedan paralizarla cosa que ya veremos una ley que dispone un cambio legal para que el Tribunal de Cuentas quede absolutamente maniatado y no pueda actuar contra amnistíados y que no cierra la puerta que se benefician corruptos como Laura Borrás pero que en cambio no incluye o no garantiza que incluya a todos los policías hoy la prensa sanchista hace eh una especie de marcador con lo que pretenden hacer verte hombre no no es tanta la desvergüenza porque si 309 independentistas se van de rositas también habrá 73 policías que se libren de procesos judiciales o sea los policías que cumplieron órdenes de los jueces y que actuaron con la mesura con la que actuaron entre tour ante auténticas turbas presupuestamente no violentas miren como me río están en el mismo saco que los 3009 independentistas que se van de rositas todos contentos los policías no claro con su hipérbole su victimismo habitual literatura barata en la exposición de motivos que es más larga que el articulado como son conscientes de que es ilegal todos estos escribas del Frankenstein se pasan 12 páginas presumiendo de la constitucionalidad de la ley dime de lo que presumes te diré que careces que me están diciendo que una amnistía es una figura excepcional para evitar la aplicación de delitos que se producen en un contexto concreto debe ser que hay delitos que no se cometen en un contexto concreto sino en el éter o en la estratosfera pues después de esa perogrullada de estudiantes de instituto comienzan como les digo las mentiras y medias verdades vamos primero con la exposición de motivos dicen que esta ley eh con esta ley las Cortes acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza al estado de derechos mentira es la primera vez que los cortes del 78 acuden a una amnistía y lo hace para socavar el estado de derecho le hice un paraguas en otros países Italia Portugal eh pero vamos a ver Carlos sea el gala en un país no obliga a que sea legal en el tuyo si tu ley no lo dice pero es que ignoran deliberadamente que la Constitución de Portugal sí se permiten los indultos generales era el hombre eso hace mucho más fácil el camino de Portugal para articular una amnistía eh pero bien que ignoran ejemplos que no les convienen porque el ejemplo de Amnistía en Europa que más se parece al de España por haber amnistíado a corruptos y malversadores es el de Rumanía una amnistía que provocó serias advertencias de la Unión Europea dicen que que se han referido a la constitucionalidad de la amnistía del 77 en algunas sentencias eso es absolutamente exagerado porque el Constitucional no puede declarar constitucional una amnistía que fue previa a la propia Constitución del 78 y también dice hombre no no prohíbe de forma expresa la amnistía a la Constitución eh o mal prohibir los indultos generales queda claro que no se conciben y por eso somos la amnistía bueno pero ya eso en fin ya me pareció hasta una cierta vergüenza tener que pararse ahí y ahora si quieren hablamos del articulado a lo largo de la mañana yo me recojo vuelvo y es que yo creo que tendríamos que oírla todos los días la misma frase de Pedro Sánchez el mismo Pedro Sánchez para el que se ha hecho esta ley esta ley se ha hecho para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno no para otra cosa no porque a Pedro Sánchez le importen un pimiento a los 300 dioses estos o esa supuesta estabilidad que dice que no hay en Cataluña que estaba bueno un poco más estable desde luego la independentismo andaba en horas muy bajas qué felicidad le ha dado la independentismo ahora con esto yo creo que hay que escuchar esta frase todos los días por favor de verdad este de 