El primer sonido del día de Carlos Herrera: el nuevo Congreso de lenguas cooficiales

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el nuevo Congreso de lenguas cooficiales.

"Es el día de los pinganillos, qué felicidad, por fin ha llegado la España real al Congreso de los Diputados", comienza Carlos Herrera este martes, "la España que habla en algunos territorios en los idiomas con normalidad, en unos más que en otros, llega al Congreso para establecer un teatro no necesariamente para facilitar la conversación, sino para establecer un teatro para que a todos se nos represente la España real". El comunicador señala que "la caja de Pandora de los idiomas regionales queda abierta y seguramente el esperpento también".

El presentador de 'Herrera en COPE' analiza que "si a Puigdemont se le ha puesto en la punta del pie que en el Congreso se hable catalán y vascuence y esas cosas y en la Unión Europea también, pues ahí lleva Pedro Sánchez lo que le digan". Pero Carlos Herrera deja claro que "en la Unión Europea esto no es tan fácil": "La Unión Europea tiene 24 idiomas oficiales a los que hay que traducir todos los documentos y todas las directivas y ahora tener la posibilidad de enfrentarse a un total de 60 idiomas porque sí se aceptan los cooficiales de España, hay más de 30 idiomas europeos que dicen que ellos también quieren".

"España lo hace", continúa el comunicador, "porque en Bruselas hay un delincuente fugado al que Sánchez ha querido hacer imprescindible con tal de seguir siendo presidente": "¿Podemos hacer más el ridículo de cara al exterior siempre?". "No sé qué estarán pensando en Bruselas de nosotros", piensa Carlos Herrera, "pero lo primero que ha hecho el resto de países ha sido frenar la intención de España de aprobar esto por la vía rápida y ahora ya se pondrán en la Unión Europea a estudiarlo, pero ya les digo allí tiene pocas posibilidades de seguir adelante".

Volviendo a España, el presentador de 'Herrera en COPE' expone que "sin esperarse a modificar el reglamento, han echado cables, han traído 450 pinganillos, han puesto dos pantallas o las van a poner y contratan a una docena de traductores que se van a llevar el dinero del contribuyente". "Los traductores van a traducir del vascuence, por ejemplo, al español, eso se verá en la pantalla y el que quiera, pues se pone una un pinganillo", continúa con su análisis: "Ridículo": "Me parece muy bien, pero no van a traducirle al diputado vasco las palabras que otro diga en español porque se entiende que el diputado ya entiende español".

"Yo no sé para qué se ha ido Sánchez al lado ONU si el Sanchismo va a convertir el Congreso en una pequeña ONU de marca blanca", reflexiona Carlos Herrera antes de recordar que "Sánchez se ha presentado allí con 107 personas, el triple de su viaje a Estados Unidos, 107 tíos con dietas y billetes de hoteles, pero habrán ido del avión del presidente me imagino, cuando a la reunión de la ONU solo pueden entrar al plenario seis delegados por país". El comunicador termina exponiendo que "es el rey de Babilonia hombre con el dinero de los demás claro".

Sobre "la amnistía, ayer viendo al ministro Félix Bolaños, que insistió más que nunca en el diálogo la tolerancia, el consenso o el olor a rosas por la mañana y todo eso, es que a lo mejor pueden estar encallando": "Porque le estarán pidiendo a Puigdemont, oye, yo te doy la amnistía, pero tú fírmame un papel que diga que no vas a utilizar la unilateralidad. Imagínense el ridículo, se le firma la amnistía y dentro de tres meses coge Aragonés o el que esté por allí y ahora declaramos unilateralmente como no hay delito". "No tiene la izquierda sitio para correr, no lo tiene", finaliza.