El primer sonido del día de Carlos Herrera: la nueva justificación del Lawfare de Pedro Sánchez

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, la nueva justificación del Lawfare de Pedro Sánchez. Audio

Audio





"Decíamos que esto se va a acabar pareciendo a Venezuela y todos en nuestro interior decíamos no, no, no, esto no puede parecerse a Venezuela, nunca jamás será la Venezuela de Chávez o de Maduro, pero cada vez hay más voces que te dicen que, efectivamente, un aire caribeño envuelve a la democracia española, especialmente desde que un autócrata está al frente de sus caprichos en el puente de mando. Sánchez es quien controla todos los poderes del Estado, quiere controlarlos absolutamente todos".

"La autocracia y la no alternativa en el poder, el hacer lo imposible para prohibir por métodos incluso no excesivamente democráticos la alternancia en el poder, son las dos características de una dictadura. No hay resquicio para el pluralismo. Es él y sus fontaneros y luego todo el coro de papagayos que en los medios repiten sus consignas. Por cierto, dice en el libro Tierra Firme que la España progresista no está representada en los medios de comunicación de acuerdo con su dimensión porque querrá que no haya ni un crítico".

"No se trata quizá, como dice Elorza, de destruir la democracia, pero sí de vaciarla, que es un escalón menor, pero, desde luego, enormemente punitivo para los intereses de la ciudadanía. Pedro Sánchez se despachó a gusto dejando algunas cosas en el aire que la mayoría de ellas rozan la infamia, pero clarificadoras de cómo es el personaje. Dijo que Esquerra tendrá su propio verificador y que las reuniones para no ser menos que Junts también se celebrarán en Suiza. Falta por saber si también se va a llamar Galindo el verificador".

"Luego en la brocha gorda tuvo también un momento cumbre cuando dijo que está legitimado a negociar con Puigdemont porque Aznar negoció con ETA. Esto de comparar a Puigdemont con ETA tiene su aquel, pero la comparación no puede ser más demagoga, porque Sánchez está negociando en Suiza por interés propio por conseguir una serie de escaños para ser presidente del Gobierno al precio que sea. Aznar sentó a sus representantes en una mesa con ETA, pero no a negociar, sino como hacía también el Gobierno de Felipe González y lo hizo en más ocasiones para saber por dónde andaban y por dónde van los tiros".

"Aznar no pactó con ETA, ni Felipe González. Además, con Aznar se dio la circunstancia de que se ilegalizaba, fíjense el contraste con Pedro Sánchez. Ya que le gusta jugar a las comparaciones, que ha blanqueado Bildu y lo considera parte fundamental de su equipo de Gobernación de España. Fíjense si hay diferencias".

"Luego también habló de Lawfare para seguir enredando con ese concepto y tratar de justificar que, en su acuerdo con Junts, el PSOE se haya atrevido a acusar a los jueces españoles de prevaricación. El otro día con lo del caso Kitchen, pero ayer es que quiso a hacer pasar por Lawfare lo que tampoco lo es. Un caso paradigmático de Lawfare es el bloqueo del Poder Judicial. Nuevamente, está imputando a los jueces una presunta prevaricación que no es así y el órgano de los jueces lleva bloqueado cinco años, pero no por culpa de los jueces, por culpa de los partidos políticos".