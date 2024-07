El primer sonido del día de Carlos Herrera: los resultados de las elecciones en Francia y la ultraderecha

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por los resultados de las elecciones en Francia y la ultraderecha.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Espero y deseo que esté muy bien. A las 06:00 de un lunes. Ya está aquí Julio. 1 de julio del 2024".

"Nubes y lluvias. ¿Y de que manera? En Cataluña, En Baleares, en Cataluña se habrá acabado la sequía. Ya hace no sé cuánto. Porque no llueve. Hacen más que llover y llover y llover. Llover. El agua puede caer con fuerza en el norte de la Comunidad Valenciana, el sur de Aragón, así como la parte más oriental de Cataluña y Castilla la Mancha. ¿Y el resto? Cielos despejados".

"Y con gente que el día 1 de julio inicia sus vacaciones. Las vacaciones ha cambiado mucho de lo que era la vieja de Segovia. Las vacaciones escolares, que ya se sabe, empiezan cuando está acabando junio y no concluyen hasta que ha empezado septiembre. Pues bien, el solomillo de las vacaciones sigue siendo de la Virgen del 15 de julio, a la Virgen del Carmen, el 15 de agosto".

"Pero en julio, a mucha gente le gusta eso de vacaciones. Las ciudades cuando vuelves, están más tranquilas, hay menos oferta de casi todas las cosas, pero hay suficiente oferta como para que uno esté a uno, acuda a todo a lo que quiera acudir. y por demás el calor más intenso de julio, que siempre suele ser así, se aguanta mejor en lugares propios de vacaciones".

"Bueno, ya veremos qué es lo que pasa y que es lo que ocurre. De todas maneras, julio aún tiene por delante muchas emociones fuertes, darnos alguna de ellas deportivas. Ayer comenzó el Tour, estamos a la espera del final de junio de Comiencen los Juegos Olímpicos de París, que veremos que está París, y además la Eurocopa".

"Ayer España superó un tropezón que dio en los primeros minutos que fue el autogol de la defensa española en el único ataque de los georgianos, que jugaron a los mismo que jugaron con Portugal y le metieron dos, que es métete atrás, se rocoso atrás y despliega con dos tíos muy rápidos jugar al contragolpe".

"Pero vamos, en una palabra, jugar al contragolpe es muy arriesgado cuando tú delante tienes a un equipo como el equipo de la selección española, que como esté una hora entera encima de tu portería tiene tíos que te meten cuatro. Sobre todo este super Nico Williams que ha explotado de una manera con 21 años".

"21 años, detalles y unas jugadas de esas de cracks mundial, la del gol. Por un lado Nico Williams y por el otro Lamine Yamal que es un jugadorazo de fútbol. ¡Madre mía! El planteamiento de Luis de la Fuente ha abandonado aquel aburridísimo tiki taka, el gili toque con el que los españoles hemos ganado un Mundial, entre otras cosas. Pero nos hemos aburrido también. Muchísimo, muchísimo".

"Cuando tienes un equipo como el del Mundial jugando al tikitaka, que es garantía de aburrimiento, pues el equipo de Luis de la Fuente tiene personalidad, ímpetu para atacar, no salirse mentalmente del carril y luego oiga, que tipos como yo les digo Nico Williams o Fabián o Rodrigo Díaz de Vivar, que parece el City, marcan la diferencia".

"Y nos encontraremos frente a Alemania el próximo viernes que tuvo sus ayuditas para vencer a Dinamarca. Y veremos que pasa hoy con Francia. A ver, con Portugal. Ayer Inglaterra ganó a los eslovacos con bueno, como suelen ganar estos equipos de forma agónica en el último segundo y después en la prórroga. Remontar. ¿Pero y al final? Bueno, pues en semifinales te quedas con el ramillete selecto. Y esto que pasa las Eurocopas y en todos los campeonatos que así se precian".

"Bueno, damas y caballeros, la noticia de las últimas horas ustedes lo habrán visto en todos los lugares habidos y por haber. Es la victoria de la ultra derecha en la primera, la primera vuelta de las legislativas en Francia, para ser más exactos, no habría que hablar sólo de la victoria de la ultra derecha, es decir, de las huestes de Marine Le Pen".

"Hay que hablar de la victoria de los extremos en general, lo cual en Europa no supone algo nuevo. La gente de centro, los votantes de centro que le habían dado la presidencia al partido de centro por excelencia, que es el de Emmanuel Macron, ha votado a los extremos. Se ha ido en buena parte a los extremos".

"Y lo que ha ocurrido en Francia repite lo que ha ocurrido en media Europa y, si me apuran, lo que ya avisó de alguna manera el 9-J las elecciones europeas. El adelanto electoral que planteó el señor Macron ha sido un auténtico suicidio, como se ha visto. Luego le cuento las particularidades del sistema político francés de esta quinta República".

"Esa República descansaba tradicionalmente sobre dos grandes partidos uno el Partido Socialista Francés, que ha seguido la senda de otros partidos socialistas europeos y los otros, los republicanos. Bueno, pues han desaparecido. Ahora todo descansa en una opción centrista como es la de Macron, un presidente que en su inicio entró ahí de varios rebotes al estilo Zapatero, vamos a decirlo así, pero que se ausentó en su lugar".

"Y después los dos extremos, lo que queda del Partido Socialista de Hollande y todos los demás con la extrema izquierda y el tal Mélenchon en el poder y una extrema derecha con Marine Le Pen que ha moderado un poco el discurso de su padre, pero no ha dejado de ser lo que es".

"Bueno, queda una segunda vuelta para ver si Marine Le Pen, que es la que ha triunfado, tiene o no tiene la mayoría absoluta, que ya lo veremos. Habría que preguntarse y si quieren ustedes dedicamos esta mañana a preguntarnos eso por qué pasa eso, por qué en Europa está ocurriendo esto".

"Porque hay sensación de que Europa en este momento está en un momento, está en un instante, no sé si fugaz o no, más bien parte de imparable decadencia al estilo de lo que ocurre en Estados Unidos, que si nosotros no solamente estamos, fíjense los norteamericanos con las dos prendas que tienen para elegir como presidente del país, que eso sí que tiene Poder Ejecutivo".