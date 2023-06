El primer sonido del día de Carlos Herrera: los pactos de Vox con el PP en Valencia y sus consecuencias

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los pactos de Vox con el PP en Valencia y sus consecuencias.

"Ha sido muy interesante comprobar como el Partido Popular ha cambiado de estrategia o ha aclarado su estrategia sobre los pactos con Vox", comienza Carlos Herrera este miércoles, "es verdad que ha pactado y no ha pasado nada". El presentador aclara que "han pactado con la razonable exclusión del señor Flores, el cabeza de lista de Vox, que tiene un asunto no pendiente, porque los solventó, pero en el año 2000 tenía una condena por maltrato psicológico": "Cuanta más naturalidad se use para dar este paso, pues seguramente mejor les irá a los dos siempre que la letra pequeña quede muy clara".

El presentador de 'Herrera en COPE' aclara que "si quieren gobernar PP y Vox, algún pacto van a tener que alcanzar": "No digo que en todas las partes, pero en algunos lugares sí será interesante ver cómo se comporta Vox". Sobre el partido verde esgrime que "habrá entendido que el comportamiento de Vox, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que fue poner palos en las ruedas de los gobiernos de la comunidad y del Ayuntamiento, le costó un castigo". "Habrá que esperar cuáles son las consecuencias en forma de reacción", señala.

"Bueno, ya hemos visto la del Partido Socialista, que es la esperada", apunta, "nada de lo que dice el PSOE puede decirlo, no tiene autoridad moral, pues que solo el PSOE puede pactar con quien le dé la gana...". Carlos Herrera recalca que "el primer pacto de coalición ha venido a cerrarse en una comunidad muy emblemática": "Se tenía por muy importante en estas últimas elecciones la Comunidad Valenciana". "Pero hoy la prensa no se pone de acuerdo, he leído todo tipo de interpretaciones", relata el comunicador.

Destaca entre esas reacciones "que si Carlos Mazón ha provocado desconcierto en Génova", también hay medios "que dan por hecho que Feijóo ha sido el que ha dicho que adelante con los pactos". "A mí me cuesta creer que Mazón haya actuado por su cuenta", analiza Carlos Herrera, "luego hay quien especifica que han sido Bendodo y Espinosa de los Monteros los que han desbloqueado la situación valenciana para aclarar pactos en toda España": "Teniendo en cuenta que este sábado hay que cerrar pactos en ayuntamientos, pues habrán querido marcar una pauta".

"El PP ha exigido y conseguido que Carlos Flores no forme parte del Gobierno valenciano, Vox lo enviará al Congreso como diputado", señala Carlos Herrera, "¿por qué? Porque hace 20 años fue condenado por violencia psicológica sobre su esposa". "Por el otro lado, Vox consigue entrar en el gobierno de coalición, ya veremos con qué reparto", continúa su análisis, "lo que sí consigue es la presidencia de los cortes y tres consejerías que todavía no está claro cuáles serán". "El anuncio lo hizo Carlos Flores y luego Carlos Mazón dio las gracias a Flores por haberse apartado", aclara.

Sobre las palabras de Mazón, "dijo que Feijóo le ha felicitado por el acuerdo": "Este acuerdo puede aclarar lo que puede pasar en otros lugares. En Extremadura están en negociaciones, En Aragón parece que Jorge Azcón no está muy por la labor de dejarles entrar en su gobierno. En Baleares Vox podría abstenerse en segunda ronda y dejar solamente a los populares gobernar. En Murcia el PP se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta y seguramente ahí sí que podrá gobernar en solitario. Luego también hay acuerdo entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Elche".

"Lógicamente, esto ha provocado que el PSOE sobreactúe, porque ellos pactar con Filotarras que meten en sus listas a terroristas con delitos de sangre, todo eso está muy bien", analiza Carlos Herrera, "pero que el PP pacte con Vox, pues para qué queremos más": "Eso lo dicen los que han tenido en su partido a Jesús Eguiguren, que era negociador con ETA, condenado en su momento por pegar a su mujer, y eso lo veía muy bien y los que han pactado con tíos que tienen asesinos en sus listas". "Las reacciones estas de indignaditos se las traga absolutamente nadie", finaliza.

