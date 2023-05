El primer sonido del día de Carlos Herrera: los movimientos para las elecciones generales de Pedro Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por los primeros movimientos para las elecciones generales de Pedro Sánchez.

"El arranque de Pedro Sánchez, un arranque que era meditado y que a mí no me quita nadie de la cabeza, que Sánchez ya tenía preparado en el caso de que se produjese la debacle como se produjo", comienza Carlos Herrera, "ha conseguido varias cosas": "Una de ellas es meter el miedo en el cuerpo a mucho izquierdismo, que si quieres movilizarle, dile que va a tener que buscarse un trabajo de verdad".

El presentador reflexiona que "le ha faltado tiempo a Yolanda Díaz para ir a la ventanilla a registrar como partido su plataforma Sumar": "Lo llama Movimiento Sumar, que debe ser una cosa muy de la gente del Ferrol". "Indudablemente, el Partido Socialista, el sanchismo, Sánchez en persona, va a ser el candidato", sentencia Carlos Herrera, "si no es sorpresa y de repente dice que prefiere ser conserje de la OTAN". "Va a basar toda su acción en el miedo que pueda meter en el electorado, un posible pacto entre el PP y Vox", explica.

"A la derecha se le aconseja algo que me parece bastante razonable, que es anunciar que no va a hablar de pactos con ningún partido hasta después del día 23 del mes de julio para las comunidades", explica Carlos Herrera, "los ayuntamientos tienen que formarse antes, pero bueno, ahí funciona la mayoría simple": "No hace falta ni nombrar a Vox y entonces todo ese discurso ya tiene más difícil agarrarse a ninguna parte". "Los terroristas que concurren y los golpistas que concurren en el populismo de izquierda, todo eso no da miedo, pero el populismo de derecha, de lo que ellos llaman la ultraderecha, eso es tremendo".

Para Carlos Herrera, "ya lo de la ultraderecha, derecha extrema, derecha demoníaca, maléfica derecha, todo eso se queda corto": "Así que ha estrenado una nueva etiqueta, que es la ola reaccionaria". "Tú escuchabas a toda la izquierda y las televisiones y parece que están en camino los 100.000 hijos de San Luis, si no los orcos", reflexiona el presentador. "Esta es la nueva circular que ha puesto en marcha Moncloa de reparto a todos sus loros, de esta panda de borregos que tiene por ahí metidos incluidos comentaristas televisivos", comenta.

"A Pedro Sánchez no le ha importado desmontar las vacaciones de los españoles, con mucha gente desplazándose, que no va a poder acudir a las mesas, temperaturas altas, sospechas sobre el voto por correo, cómo escribe Antonio Casado, es todo un síntoma político agonizante", reflexiona Carlos Herrera.

Sobre los vídeos "tremendistas", como los califica el presentador, "han tenido que irse al 2002 y al 2004 diciendo que el Partido Popular ha mentido": "Sí, claro que ha mentido el Partido Popular en algunas ocasiones, es indudable, pero que eso lo diga el mentiroso número uno de España, el embustero más grande, es cuando menos llamativo". Carlos Herrera asegura que "estos están rezando para que los 50 días que quedan no se parezcan a la última semana de las elecciones".

También comentó el hecho de que "Miguel Ángel Revilla, en Cantabria, ha dicho que lo del miedo a la ultraderecha se arregla pronto": "Yo no quiero que Vox entre el Gobierno autonómico, pues dejo que gobierne el PP en minoría y se acabó el problema". No deja pasar "que Ciudadanos se ha quitado del medio" y hay "un dato muy ilustrativo de lo que podría suponer que se quiera como partido zombie" que puedes escuchar aquí.