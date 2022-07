El primer sonido del día de Carlos Herrera: la ley de Memoria Democrática que Sánchez ha pactado con Bildu

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la nueva crisis en el Gobierno de coalición y la ley de Memoria Democrática.

El comunicador ha comenzado el día con un apunte económico, y es que el Ibex 35 bajó este martes de los 8.000 puntos, lo que refleja "que hay nerviosismo por parte de los inversores". Por otro lado, se ha centrado en los dos asuntos políticos por los que pasa este miércoles, 6 de julio.

El presupuesto en Defensa sigue dividiendo al Gobierno: "La estúpida cuita interna en la que este Gobierno ha entrado entre sus dos almas, esas que parecen tan distintas, pero no lo son. Se parecen mucho más de lo que se diferencian. Robles hablaba del gasto de defensa y lo infantiles que son los de Podemos, Yolanda Díaz no ha tardado nada en ponerse echa una fiera y ha reclamado la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento de la coalición de Gobierno. El consejo de ministros ayer hablaba de 1.000 millones de inversión en Defensa a través de un crédito al que tiene derecho y que este tipo de inversiones da trabajo a los astilleros de Ferrol, su comarca".

"Si estos de Podemos fueran tan serios como dicen ser ya habrían dimitido, pero si Sánchez fuera tan serio como dice ya habría cesado a todos estos. No hagan ningún caso, aparentan diferencias y desencuentros, pero todo eso es teatro. Yolanda Díaz necesita marcar un perfil propio porque además las cosas no le están saliendo bien. ¿Ustedes creen que algunos de estos va a dejar el Gobierno? Con lo bien que se va en Falcon a Nueva York. No me hagan reír, donde va a ir esta colecciones de mamertos", apuntaba Carlos Herrera.

El otro asunto del día es la ley de Memoria Democrática: "Es un retoque al alza de la de Memoria Histórica de Zapatero, aquella que el PP pudo derogar y no derogó. No le dio dinero para el desarrollo, pero luego se lo daban las comunidades. Ahora la tenemos retocada en la que saca el PSOE con el apaño de Bildu, lo cual es un esperpento. Los cómplices de los asesinos son, ahora mismo, los que dan los carnets de demócratas y los que reescriben la historia de España. ¿Eso por qué lo consiente Sánchez? Porque si no no le salen los números".

"Dicen que hay que investigar todos los crímenes del franquismo hasta 1983 para que entre el GAL. La gente pactó porque no quería volver al pasado, ahora bien, si queremos volver, volvemos a todos. Lo que se hizo fue decir, tiempo nuevo, concordia nueva, y ahora pretendemos extender los crímenes franquistas hasta el 83, es decir, viajar el pasado para tapar el presente. Un gobierno que cuando se vaya va a dejar al PSOE literalmente fulminado. No se trata de buscar criminales franquistas vivos, pero sí cambiar aquello sobre lo que se basó la transición y eso lo escribe Sánchez con Bildu en el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco", concluía Carlos Herrera.