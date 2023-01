El primer sonido del día de Carlos Herrera: las similitudes entre los partidarios de Bolsonaro y los de Trump

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por lo ocurrido esta noche en Brasil, así como el comienzo de la cuesta de enero.

La mañana ha comenzado repasando las últimas horas de Brasil: "Han sido unas horas estremecedoras porque una turba contraria a Lula ha querido, por el desbordamiento humano, actuar contra el estado de derecho, hacerse con el control de determinados lugares, desbordar a las fuerzas de seguridad y detener el proceso por el cual Lula ha sido elegido democráticamente. En una palabra, los partidarios de Bolsonaro haciendo de Trump y él también. Bolsonaro se negó a aceptar la derrota y ha tardado mucho en condenar o decir que estaba fuera de lugar. De alguna manera impulsó la revuelta, digamos que se ha desdicho muy tarde y esto es la consecuencia de alimentar el frentismo".

En clave nacional, "de este año que comienza a efectos políticos y laborales, dos citas electorales, en la primera no se echa a Sánchez, pero se le puede dejar tocado, pero en la segunda sí. Pero no es tan sencillo echar a Sánchez, porque hay mucha gente dispuesta a votarle y porque una alternativa PP y VOX, que es lo que dicen las encuestas, no es tan sencillo".

"La cuesta de enero está aquí. La gente está tirando ya de los ahorros. La cesta de la compra, los impuestos, la energía, los carburantes, etc. Y vamos a ver que queda del colchón de ahorros de la pandemia y hasta donde aguanta la clase media trabajadora este contexto de inflación. Está bajando la subida de precios, es decir, suben menos que antes porque el precio de la energía se ha moderado. Pero la inflación subyacente ha terminado subiendo casi al 7%, esa es la losa que se encuentran las familias al ir a compra", ha analizado en clave económica.

Por otro lado, "en los datos del Gobierno hay bastante maquillaje porque resulta que las prestaciones por desempleo han subido un 10,4% que antes de la pandemia, ¿cómo es posible que se pague más por el paro y haya reducido el paro? No todo el mundo consume y la sensación en la calle. Por eso va a ser muy interesante lo que veamos a partir de ahí, porque es una crisis muy amorfa, que puede engañar a unos y otros, tanto a los que crean que no es para tanto como los que piensan que por sí sola puede tumbar a un Gobierno. Estamos ante un año ciertamente apasionante en lo sociológico porque vamos a ver como torea el Gobierno, el viento en contra y como intenta aprovecharlo la oposición. Y todo eso va a consumir el año 2023".