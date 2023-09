El primer sonido del día de Carlos Herrera: Junqueras desvela que la amnistía está pactada

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las declaraciones de Junqueras en las que desvela que la amnistía está pactada. Audio

Audio

Audio





"Esto se empieza a aparecer al Imperio Austrohúngaro, algunos hablan de Yugoslavia incluso", comienza Carlos Herrera este miércoles, "si los plenos del Congreso ya eran farragosos, estoy pensando en la que teclea y las que pasan a papel todo lo que se dice": "Olvídense de que alguien haga el esfuerzo de interesarse por la actualidad parlamentaria". El comunicador deja claro que "el Congreso es un circo de Diputados, para diputados, con el soniquete mortecino de las traducciones simultáneas".

El presentador de 'Herrera en COPE' señala que "se impuso el pinganillo no porque realmente las naciones diferentes del Estado español tengan una visualización por fin después de haber sufrido la aparatosa apisonadora del castellano", si no que "sencilla y llanamente porque le conviene a un tipo para volver a ser presidente de Gobierno". "Se usan los idiomas autonómicos como elemento de división política", reflexiona, "veremos qué recorrido tiene esto, ayer era la novedad, y veremos exactamente qué desarrollo tiene a lo largo del próximo tiempo".

"En democracia, primero se debate una iniciativa, luego se vota y luego se aplica", recuerda Carlos Herrera, "aquí lo hicimos como los regímenes, se impone la política de hechos consumados antes de que se vote y luego se aprueban la reforma del reglamento". "Además, Sánchez no va y se pone ese día porque precisamente Sánchez estaba en la Asamblea de la ONU haciendo no sé qué para que no tuviera que estar allí", apunta el comunicador,

No deja pasar "lo de Bruselas, que también es particularmente lamentable, porque diga lo que diga la diplomacia española con Albares a la cabeza, hizo el ridículo al intentar que lenguas cooficiales sean también oficiales en la Unión Europea": "Ningún país ha vetado formalmente la iniciativa y eso a lo mejor es un pequeño triunfo, pero la Unión Europea lo que dijo a la diplomacia española es que ya lo miraremos y guardas la carpeta en un cajón". "Eso es en términos diplomáticos una patada en el trasero que la tenemos bien ganada", analiza.

"Pedro Sánchez, en esa retorcida manera de entender la política, trasladó, igual que al Parlamento español, sus problemas personales a la Unión Europea": "No los problemas nacionales de España, los problemas personales de Sánchez que quiere ser presidente a toda costa y necesita dejarse chantajear por Puigdemont". "Los demás países le dijeron con mucha elegancia que de momento no van a dejar enredar con el asunto de los idiomas", aclara Carlos Herrera, "además, lo del ministro Álvarez fue de vodevil".

El comunicador seáña que "metió la pata nada más empezar porque dijo que el catalán lo hablan más de 10 millones de personas": "Eso es incluir a la Comunidad Valenciana y a Baleares". "La Comunidad Valenciana en su estatuto tiene que lo que se habla es el valenciano, pero bueno como también las autoridades valencianas hasta ahora han sido muy procatalanistas, pues claro, tampoco se podrán quejar muchos", reflexiona, "en fin, mimar a unos para enfadar a otros, pues los nacionalistas no te lo agradecen después porque dijo Álvarez bueno, pues si no pueden ser los tres, al menos el catalán".

"Después de haber dado la nota en Bruselas, enfadó al PNV y salió Puigdemont a decir que esto no es lo que quería", señala. Pero Carlos Herrera destaca que "ayer hubo una frase que dejó Oriol Junqueras que fue el que se presentó en el Congreso de los Diputados a asistir al espectáculo de los pinganillos con la que pone en evidencia al gobierno": "Dice Junqueras que lo de la amnistía está pactado con Sánchez desde agosto, cuando cerraron el acuerdo de la Mesa del Congreso".

El presentador de 'Herrera en COPE' señala que "Junqueras diga que se pactó la amnistía en agosto, es muy significativo teniendo en cuenta que ayer el Gobierno no lo desmintió": Isabel Rodríguez se hizo la tonta en rueda de prensa, silbó, miró para otro lado, tampoco tuvo que hacer un esfuerzo titánico para hacer eso verdad, pero eh, es lo que hay, eh"