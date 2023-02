Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la decisión de retirar la mascarilla de los transportes públicos que se aprobará hoy.

"Cae la mascarilla", inicia el comunicador. "El 7 de febrero se anuncia que el 8 ya no será necesaria en transportes públicos. ¿Por qué han llegado ahora a esta conclusión? Porque se vencía el plazo que le había dado la justicia al Gobierno para justificar los motivos que llevaban a mantener la obligación de la mascarilla. Y como estos no tienen un comité de expertos para justificar nada, porque todo es mentira desde el primer día, pues decidieron que coincidiera esta fecha", explica el director del programa.

"El mundo sigue mirando a Turquía y Siria", prosigue. "Las cifras de víctimas se han disparado hasta las más de 4.000. 7.000 edificios destruidos. Pero, ¿por qué ha pasado?", se pregunta. "Normalmente, son placas que se separan una de la otra. Con que una baje de nivel, hace muchísimo daño. Hay veces que las placas chocan y una se monta sobre la otra. Pero en esta ocasión las placas manteniéndose al mismo nivel se han desplazado cada una para un lado y han dejado un hueco de dos metros a lo largo de 200 kilómetros", apunta Herrera.

Pero si se habla "de chapuzas", Herrera pone el foco sobre "los trenes que no caben por los túneles o la liberación de violadores y cómo el Gobierno va a intentar arreglarlo, no con un proyecto de ley". "Esa ley se aprobó por un acuerdo del Consejo de Ministros como un proyecto de ley y la reforma de esa ley, que conlleva reforma del código penal, se va a hacer como proposición de ley de un grupo parlamentario. Son dos escalones muy diferentes constitucionalmente. Dentro de la estructura del área jurídica del estado es una aberración", sentencia.

La coalición

Pero para Herrera, el punto de interés clave en este martes es responder a la pregunta sobre si "la coalición de Gobierno se rompe". "Se ha dado una circunstancia muy concreta. Esquerra y Bildu, apoyos externos del Gobierno de coalición, han decidido, quizá por movimientos preelectorales, apoyar a Montero en la reforma del 'solo sí es sí'. De esta manera, la tienen que reformar los socialistas solos", explica.

"¿Quién les va a dar el apoyo? ¿El PP? ¿Le compensa meterse en este baile? Salvo que quiera provocar una pelea a sangre y fuego en la coalición... Pero el PSOE no quiere sus votos. Que se cuezan en la propia salsa de los que quieren arreglar esa ley para que no sigan saliendo violadores a la calle y los que ahora están con el lenguaje de que no somos punitivistas y nos importa poco que alguien esté menos en la cárcel", finaliza.