El primer sonido del día de Carlos Herrera: el homenaje tras el anuncio de la retirada de Joaquín Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el anuncio de la retirada de Joaquín Sánchez, el jugador del Real Betis.

Antes, el comunicador habló sobre que "la Unión Europea pone tantas condiciones a agricultores europeos que tienes que tener declaradas al milímetro las superficies de cultivo". "Planes de producción, requisitos muy difíciles de cumplir, qué cargo, encima además llegarás aquí a pesar de cuando se hace todo demasiado cuesta arriba", explica Carlos Herrera sobre los problemas que la sequía está provocando en el campo español: "Ya veremos si esto lo consiguen, pero bueno, les damos todo el ánimo posible a los negociadores del Ministerio de Cultura para que lo consigan".





"Ayer nos anunció una leyenda del fútbol que se iba a retirar. Posiblemente, lo va a hacer al final de temporada batiendo el récord que tiene Zubizarreta de partidos jugados en la liga española", señala, "ese hombre es Joaquín y ha anunciado que se retira con 41 años". "Viva el Real Betis Balompié y viva Joaquín", grita Carlos Herrera. "Ha durado como futbolista, madre mía, lo que ha durado, eh, con 41 años y todavía sigue corriendo ahí la banda", reflexiona antes de que el presentador de 'Herrera en COPE' hable sobre su futuro.

Para el comunicador, "el de Joaquín está muy claro": "En los medios comunicación". "Es un crack", señala Carlos Herrera antes de desvelar una anécdota: "Paco González me decía, ¿puedes convencer a Joaquín de que se venga de comentarista al Mundial? Claro que se lo dije, pero él me decía yo no puedo mientras esté en activo, no puedo hablar de compañeros míos y si han dado un buen pase o mal pase". "Pero cuando eso acabe va a ser una persona rifada literalmente en los medios por su simpatía, por su bonhomía, por su categoría, su personalidad, su conocimiento del fútbol...", señala.

"A los béticos nos ha dado muchas alegrías y sobre todo es un hombre respetado y querido por toda la afición. Es muy difícil que silben a Joaquín en ningún campo, en ningún campo de España, bueno, yo diría que de Europa es muy difícil, prácticamente imposible", finaliza.