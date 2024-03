El primer sonido del día de Carlos Herrera: la Guardia Civil registra la sede de la RFEF con siete detenidos

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la Guardia Civil registra la sede de la RFEF con siete detenidos.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

Alberto González, pareja de Ayuso, se querellará contra Montero por revelación de secretos Carlos Herrera ha adelantado además que esta querella también irá contra la Fiscalía y la Agencia Tributaria Redacción Herrera en COPE 15 mar 2024 - 06:21

"Bienvenidos a este día de jueves, que es el que hace el número 21 del mes marzo del 2024. Y hemos vuelto con nuestra edad a la universidad. No está mal. No es además pasarse un poquito por un aula, aunque sea un aula magna como ésta, para ver si se nos pega algo y particularmente si se nos pega algo de esta universidad, de esta Universidad CEU Fernando III de Sevilla, aquí en Bormujos".

"Fernando Tercero, Fernando. Tanto el hijo de Berenguela y de Alfonso IX, el que reconquistó, era rey de Castilla y León, se mete en el lío de Reconquista, Jaén, Córdoba, Sevilla y luego ya acabó su hijo la faena. Y no digamos ya luego los Reyes Católicos, que tardaron un poquito".

"Pero bueno, el Santo Fernando tercero en sí ha sido patrón de Sevilla, es patrón de Sevilla y yo me acuerdo de siempre que era un día feriado. Ahora ya lo han cambiado, pero bueno, a ver si honramos al santo y está muy bien honrado. En esta universidad se pone en marcha esta universidad es el nacimiento de una universidad en Andalucía".

"Una que comienza sus clases en septiembre con grado doble grado, doctorado en fin de prensa, Derecho, Educación, Deporte, Humanidades. Próximamente Ciencias de la Salud en Medicina de toda la vida y así".

"Miren, ya lo decía yo, es un poco cansino, pedante y petulante, pero cuántas veces han escuchado ustedes en este programa de los últimos tiempos, desde que anuncié mi pretensión de ser presidente de la Federación Española de Fútbol, que lo que estaba ocurriendo ahí dentro no podía continuar ni un día más".

"Debe salir hoy mismo todo el que tenga algo que ver con el Rubialismo. ¿Qué más hace falta que pase en el fútbol español para que el fútbol español entienda que es imprescindible una reoxigenación de arriba a abajo? Es una institución que necesita una limpieza en profundidad".

"Al final el tiempo nos da la razón a todos los que veníamos denunciando las irregularidades que estaban cometiendo durante la etapa de Rubiales protegido de Sánchez, por cierto, conviene recordar. Ayer entró la UCO de la Guardia Civil y estuvo el día entero, el día en el que tenían que celebrarse o convocarse las elecciones".

"Esta gestora que ha estado alargando su vida en la Federación para elegir un presidente que después pueda ser el presi dente que convoque las elecciones definitivas a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Y en ese día entra la UCO a hacer una serie de registros y hasta en 11 domicilios particulares".

"Entre ellos la casa de Luis Rubiales en Granada, que está en República Dominicana. Va contra las reglas de la lógica que la Real Federación siga dirigida por una comisión gestora que actúa en representación de todos aquellos que la han llevado hasta aquí, hasta este punto".

"Tanto luchar en el campo ganando prestigio, los chavales, los que juegan en el Charco de la Pava todos los lunes hasta la selección nacional, que está haciendo un buen papel internacional y tiene grandes expectativas que cara a la Eurocopa hasta la ilusión de un Mundial".

"¿Ustedes creen que esta gente puede organizar un Mundial de 2030? Bueno, cuánto pelear en el campo para que luego finalmente entre la Policía, la UCO, buscando papeles o contratos de los acuerdos con Arabia o del acuerdo con el Estadio de la Cartuja para celebrar la Copa del Rey o eventos celebrados en China".

"Se llevan a siete personas detenidas. Oiga, que no estamos hablando de una broma. Entre ellas el que era hombre fuerte de la Federación y la sombra de Rubiales y otros más. ¿Por qué? Por presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción en los negocios y administración desleal".

"Oigan, si alguien cree que es que nada tiene que cambiar y todo tiene que seguir igual, pues que Dios le bendiga el entendimiento. Que Dios bendiga. Pero miren, esta operación trae consecuencias. De momento no se han convocado esas elecciones y ahora habrá que esperar como mínimo hasta que pase Semana Santa".

"Se va a presentar Pedro Rocha, el valido que dejó Rubiales y a lo largo de todos estos meses no ha hecho ninguna limpieza, ningún tipo de limpieza ni de denuncia desde su cargo de presidente de la gestora. ¿Puede esta gente organizar el Mundial del 2030?".

"Vamos a ver si nos quedamos sin Mundial, ¿eh? Que la FIFA se pone gallito y empieza a decir las cosas de que por menos ha intervenido otras federaciones. Además, cuando tú debilitas la federación, una federación que comparte sede con Portugal y con Marruecos, con un Marruecos que dice que quiere organizar la final del Mundial".

"También asegura que tiene apoyos de Macron y de todos los embutidos que haya en Europa. Alguien ha de tener una posición fuerte para decir la final es en el Bernabéu, se ponga como se ponga quien se ponga. ¿Ustedes creen que estos tienen fuerza para ponerse así? Que para decir la final es aquí, los que te quitan, te lo quitan todo".

"Ustedes seguramente quieren ver qué pasó ayer en el Congreso de los Diputados o quieren oírlo. Pues bueno, el Congreso de los Diputados tocó fondo. Ya, pero es que Herrera me lo dijo hace una semana ya, pero es que todos los días se toca fondo y se va escarbando un poquito todos los días un poquito".

"Porque ayer empezaron a lanzarse a la cabeza las respectivas esposas de unos y otros, cuando hay bastante diferencia. Y por supuesto, todo fue Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, Ayuso, hasta organizaron, cogieron a 150 y los enviaron a la sede del PP de la calle Génova a decir: Ayuso asesina, Ayuso dimisión".

"Bueno, ya me explicarán, es el Partido Socialista. Está dando señas alarmantes de que se ha echado al monte para no volver. En táctica militar saben ustedes que cuando desplazas a una unidad, la desplazas hasta el punto en el que tienes un cable de unidad que te permita rescatarles o abastecer".

"Estos han roto el cable, se han ido al monte y ya no hay manera absoluta de volver a traerlos a la normalidad o a la centralidad. Ayer solo faltó el espectáculo de una ministra histérica, hoy una ministra de Igualdad que se llama Ana Redondo. Seguramente usted no sabía que hay una ministra".

"Se llama Ana Redondo. No se preocupe, no es problema suyo. Yo tampoco me acordaba que existe una tipa que se llama Ana Redondo, que es ministra de Igualdad y que tuvo un ataque o no se puso la medicación. Ese día tuvo un descontrolado ataque de histeria. Que que bueno, quizá lo mejor sea escucharla debidamente".

"¡Que le den una pastilla a esta mujer, por Dios! Pero hay pastillas que calman los nervios. Pastillas que sientan muy bien. No crean adicción. Te dejan tranquilito esa tarde. No pegas voces, no pegas gritos. Razonas debidamente".