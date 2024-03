El primer sonido del día de Carlos Herrera: el Gobierno de Aragonès quiere controlar los impuestos en Cataluña

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el Gobierno de Aragonès quiere controlar los impuestos en Cataluña.

"Señoras, señores. Me alegro. Buenos días".

Alberto González, pareja de Ayuso, se querellará contra Montero por revelación de secretos Carlos Herrera ha adelantado además que esta querella también irá contra la Fiscalía y la Agencia Tributaria Redacción Herrera en COPE 15 mar 2024 - 06:21

"Mucha alegría y mucha felicidad. Hoy es el día de la felicidad. Pero también es el día de los bosques. De esto son las cosas, de los días, de que estamos inventando días internacionales de algo. No se si en un rato se le ve ustedes muy feliz, pues se dan paseo por el monte y así queda cumplido con el pack completo".

"Ya es primavera desde las cuatro de la madrugada y viene con un poquito de inestabilidad. Hoy notarán que puede que haga un poquito más de fresco".

"Ayer cuando me dirigía a Cádiz, recibí el honor de ser nombrado hijo de la provincia de Cádiz por la Diputación. Pasaba por la capi cuatro por el lugar del accidente donde se apreciaba la salvajada que se vivió ayer en ese punto de la carretera, en el control que había establecido la Guardia Civil".

"Como consecuencia de la pérdida de la conducción de la atención de un camión, de un tráiler grande, se cobró la vida de seis personas con la varios heridos, algunos de ellos en graves lesiones. Bueno, lógicamente te tienes que poner en la piel del conductor del camión que no se puso al volante. Ese día con la intención de matar a seis personas".

"Como puedes imaginar, él es un es un trabajador y, lo sabe el que está en la rosca, sabe que ese trabajo implica un gran riesgo, una distracción puede ser dramática. Como hemos visto, se trata de un español de 59 años que ha pasado la noche en la cárcel, que dio negativo en todos los controles de alcoholemia y todo a punto. O que se durmió al volante o que se despistó cuando arrolló".

"Vamos a ver, una muerte segura para todo el que estuviera delante. A los que estaban en el andén. Quedan dudas por resolver el estudio del tacógrafo. Puede ser importante ver si había descansado el conductor, ver lo que dice el segundo conductor que iba también en el camión, que a veces hombre, cuando van dos pues uno va descansando un poco y el otro va conduciendo".

"No lo sé, no lo sé. Bueno, hacer todo esto es especular. El fíjense ustedes la tragedia dentro de la tragedia, el drama del hogar, el grupo de la Guardia Civil que vuelve a estar de luto después de que en febrero perdiera David Pérez, uno de los asesinados en Barbate. Ayer no fue un asesinato, fue un accidente. Pero también se puede enmarcar en la lucha contra el narcotráfico".

"Ese control estaba montado para prevenir tráfico de drogas en la zona. Es una carretera entre Sevilla con Cádiz muy utilizada por los narcotraficantes y el GAR está acostumbrado a poner este tipo de controles que a lo mejor duran más de media hora de madrugada. Y eso suele hacerse porque a lo mejor la Guardia Civil suele tener información previa de lo que anda buscando".

"De hecho, dos de las víctimas de ese accidente tenían antecedentes policiales por tráfico de drogas. Los guardias civiles son Juan Jesús López, de 34 años, y el cabo Eneko Lida, que hoy habría cumplido 37. La capilla ardiente se va a instalar en la sede del GAR en Logroño".

"Va a ir al secretario de Estado de Seguridad. Yo no sé si va a ir el ministro Marlaska. La agenda oficial no tiene nada, pero no se me da. No lo sé, no lo sé".

"Guardias civiles y policías nacionales deben ser considerados profesión de riesgo. Si esto no es una profesión de riesgo, ustedes ya me lo dirán. Ayer lo volvieron a exigir en la Unión Europea y va siendo hora que les hagan caso para que, entre otras cosas, para que se jubilen con unas ciertas ventajas que se ganan con todos los peligros que asumen que no voy a explicar".

"Bueno, vamos a ver. Hay dos asuntos fundamentales. Uno, una reclamación que le hace Esquerra Republicana al Rey, al Gobierno y otra, la cuestión de la amnistía. Necesito tiempo para explicarle las dos con tranquilidad, porque hoy se ha quedado una mañana estupenda para que el Nerón de la Moncloa contemple el incendio que ha generado este tipo".

"Las últimas horas han sido clarificadoras del dislate institucional y social que ha supuesto tener a Sánchez de presidente. En lo de la amnistía que hay, ya le contaré. Pero ayer la Generalidad de Cataluña anunció sin ningún tipo de pudor que su objetivo es consagrar el egoísmo y la insolidaridad con el resto de España".

"Piden pasar de recaudar el 9% de los tributos en Cataluña al 100%. Eso es independencia fiscal. Yo recaudo todo lo que se recauda aquí me lo quedo yo. A ti te doy algo a cambio de los servicios que, pues eso, el ejército, la política exterior, más o menos, que es lo único que no controlan, pero lo demás lo controlan todo".

"Y bueno, es que a lo mejor alguna limosna para dárselo a las comunidades que tienen menos. Pues a lo mejor eso es lo mismo que el cupo vasco y navarro. El cupo vasco y Navarro es una cuestión medieval, pero está recogida en la Constitución y son dos territorios que viven muy bien".

"Son dos, son dos territorios que generan, pero se quedan todo lo que generan. Hay veces incluso. Y además al Estado le sale a pagar en el concierto económico. Una cosa es el cupo y otra el concierto. Y los amigos del PNV lo saben muy bien. Presumen de un nivel de renta más alto, autonomía fiscal".

"Eso sí, el pufo del déficit de las pensiones se lo pasó al conjunto de la Nación. Lo mío es mío, pero lo tuyo es de los dos. ¿Qué es lo que ha dicho Esquerra? Yo me quedo el dinero. En una palabra. Y que es lo que quiero. Es la puerta previa a decir cuando yo tenga el dinero. Además, la ahora quiero la autodetermina con independencia, etcétera, etc".

"Así nos desconectamos. Si la amnistía tira adelante, el precio a pagar va a ser privilegios fiscales para Cataluña de una manera o de otra. Luego tratarán de camuflarlo en una reforma del sistema de financiación para todas las autonomías. Os doy unas migajas. Y bueno, seguramente alguno habrá que pique".

"Pero en lo fundamental estamos en un cambio de régimen institucional por la puerta de atrás. El anuncio solemne de la Generalidad es este. O sea, el cupo catalán, nos beneficiamos del mercado español, de las sinergias que supone estar en la cuarta economía europea, pero luego solos damos una paguita".

"Esto vamos a ver cómo se lo explico. Vamos, no son los territorios los que tributan, son los ciudadanos, y si en una comunidad de ciudadanos con rentas más altas, Madrid, Baleares, por ejemplo, eso también hace que se beneficien los ciudadanos de rentas más bajas de ese territorio".

"Esto es como que los ricos no pagaran o pagaran solo lo que les conviene. Sí, oiga, en vez de los territorios vamos a las calles y dice bueno, vamos a ver, vamos a coger las calles con más poder adquisitivo de España. Una calle rica. ¿Cuál es? ¿El paseo de Gracia?".

"Bueno, pues como si los vecinos del Paseo de Gracia dijeran todo lo que se recauda, que parte de los que pagamos impuestos, que vivimos en el Paseo de Gracia se queda en el Paseo de Gracia, no se va a la calle Monturiol de la fina vuelta. No, no, mire usted, no es que eso sea en la calle gruesa hay que reparar los baches también".

"Y a lo mejor todo lo que pagan los de la fina vuelta no da para los baches. Bueno, pues esto es exactamente igual que una calle rica, ligera, que todo se queda aquí. En este caso no es una calle, es un territorio. Esto ya lo exigió Artur Mas a Mariano Rajoy en el 2012".

"De esta manera es evidente que doblaría los ingresos de los que dispone, lo cual es ideal para empezar a eso con su independencia y y todo lo demás. También es cierto que esto lo pide ahora Esquerra Republicana por su competición con Junts. Y esto debe ser lo que decía el Gobierno de la reconciliación famosa y tal y cual".