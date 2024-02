El primer sonido del día de Carlos Herrera: el fraude de las mascarillas salpica al PSOE y José Luis Ábalos

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el fraude de las mascarillas salpica al PSOE y José Luis Ábalos.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Bueno, jueves 22 de febrero. Apunten este día. Porque vuelve un poco tranquilo. Porque vuelve el frío. Aparte de España, las temperaturas bajan por el norte peninsular. Por ahí un frente lluvias. En Galicia lloverá con fuerza y mucho viento, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el noroeste y sureste peninsular, así como en la costa cantábrica".

"Y bueno, y queda un día, una mañana, para hablar de una cosa. Hablaremos de muchas, pero hay una cosa que ya venía trabajándose desde hace tiempo y ese mérito hay que dárselo a Álvaro Nieto y a su gente de Objective, que ya venía trabajándose hace tiempo, que era la investigación por las comisiones ilegales, por la compra de mascarillas en pandemia".

"¿Y quién realizaba esa compra? Una empresa que no tenía actividad no había tenido actividad en tres años de Zaragoza, a la que le encargaban las cosas por mediación del asistente del señor Ábalos, que era quien centralizada la compra de mascarillas, que también le encargó al señor Marlaska que pusiera unos millones y al Gobierno de Baleares y el de Canarias".

"Esta es una explicación sencilla y rápida. Varios contratos por varias decenas de millones de euros con devengo de comisiones, que es lo que investiga la OCU, la UCO y la Guardia Civil. Bien dicho esto, se queda una mañana muy interesante para sentarse al fresco y ver cómo actúan o que tienen que decir los que tanta indignación, tanta ansiedad sufrieron con determinados sobrecostes en la compra de mascarillas".

"Es verdad, un momento muy difícil. El mundo entero comprando mascarillas, asustado por una pandemia que estaba devastando a varias sociedades. La nuestra, por ejemplo. ¿Quieren? Luego ya entramos en porque eso se producía concretamente en la nuestra más que en otras. Bien, pero no es ese el asunto esta mañana. Es verdad que aquel momento era delicado, había que comprar y seguramente había que agilizar algunos trámites".

"Y a lo mejor, cuando hay una demanda tan inmensa, efectivamente el precio sube el precio y las comisiones bien, bien, pero hay comisiones legales y comisiones ilegales. Así que es una mañana para que los políticos y los medios Sanchistas que bombardearon durante días con el caso del hermano de Díaz Ayuso, saquen ahora toda su indignación y no hablen de otra cosa".

"Y para que los partidos que gastaron dinero público en contratar una lona para señalar en plena calle a un ciudadano particular que no había cometido ningún delito, se reúnan para contratar otra lona con la cara de Koldo, el asesor de José Luis Ábalos, de aquella ministro de Fomento y símbolo del PSOE y secretario de Organización. ¿O no lo van a hacer o ahora el cobro de comisiones millonarias en lo peor de la pandemia ya no es motivo de escándalo?".

"Porque el caso del hermano de Díaz Ayuso fue un caso de un empresario que se dedicaba profesionalmente a la importación de material sanitario y que en aquellos días hizo su trabajo. Había una demanda brutal, claro, oferta reducida, claro. El importador se benefició de esa ley de oferta y demanda. Ganó dinero, igual que cuando no hay demanda".

"Y si oferta se comen el stock con patatas. Pero lo que ganó el hermano de Díaz Ayuso estaba en negro sobre blanco. Tanto que la Fiscalía Anticorrupción tuvo que archivar el caso porque no había indicios de delito. Bueno, pues ahora hoy pasan a disposición judicial cinco de los 20 detenidos por el cobro de comisiones en la venta de mascarillas en adjudicaciones, Administraciones del PSOE".

"20 detenidos, 26 registros y entre ellos Koldo García, quien era mano derecha de José Luis Ábalos, al que José Luis Ábalos, sin que este tuviera ninguna preparación prácticamente para nada, le colocó como consejero de Renfe de mercancías, de portero de un puticlub de chico para todo a consejero de Renfe. Bueno, el sueño socialista. Torrente no puede llegar a ser consejero de Renfe o presidente de Correos gracias al PSOE".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Bueno, pues la esfera hizo negocios implicando al Ministerio de Transportes, al de Interior y como le digo al Gobierno de Canarias y Baleares, es decir, entre los que pudieron comprar mascarillas sobrevaloradas estaba el propio ministro Ábalos, el Ministerio de Marlaska, el del ahora ministro Ángel Víctor Torres y la ahora presidenta del Congreso, Paqui Armengol".

"Solo en Transportes, Koldo habría conseguido dos contratos por 36 millones. Pero es que Interior también le dio le adjudicó a la trama de Koldo pedidos por dos y medio, dice lo UCO que la mano derecha de Ábalos aprovechaba su influencia en el Gobierno para que Transportes, Interior y autonómicos socialistas contrataran con esa empresa que yo les he contado, Soluciones de Gestión, que es una empresa que en un solo año pasó de facturar cero euros a facturar 53 millones".

"¿Y por qué Koldo se ponía en contacto con Soluciones de Gestión? ¿Esa empresa de Zaragoza? Pues porque tenía una fuerte vinculación con su amigo Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol, que también era muy cercano. Ábalos. La Guardia Civil habla de organización criminal y han detenido también al hermano y a la mujer de Koldo, que ya ha sido puesta en libertad, aunque está investigada".

"Por cierto, la mujer de Koldo la contrató Ábalos, de secretaria en el Ministerio. O sea que todos los que se indignaban por que un empresario de la importación de material sanitario cobrara más de lo habitual en un momento de mucha demanda. Ahora tendrá que explicar qué piensan del cobro de comisiones ilegales, porque estas son ilegales para vender mascarillas a la administración socialista".

"Primeras reacciones la de Ábalos, la de político sorprendido y estupefacción. Pues luego te adornas y pones un poquito más de distancia con tu mano derecha de toda la vida. Y a este lo colocó de consejero en Renfe de mercancías".

"Este es el que iba en un sobre con un sobre de dinero contante y sonante detrás de Ábalos. Cuando Álvaro se fue a visitar a unos inmigrantes en Canarias. Una visita de media hora que aprovechó para quedarse el fin de semana en un hotel de Canarias con Koldo que iba por detrás con el sobre, pagando en dinero. Ese fin de semana era dinero, pero no tengo ninguna duda, público. Seguramente de ellos en dinero con sobres, pues tiene un problema serio, desde luego Ábalos y también Sánchez, y luego lo explicaré".