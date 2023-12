El primer sonido del día de Carlos Herrera: Francisco Galindo es el verificador internacional de PSOE y Junts

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, porque Francisco Galindo es el verificador internacional de PSOE y Junts. Audio

"Vivimos en lo grotesco. ¿Por qué vivimos en lo grotesco? Porque al déspota de La Moncloa todo le da igual. Le da igual todo porque ya está en Moncloa y pues que sea lo que sea. La confianza de que por muchas movilizaciones que haga su oposición que la encabeza el Partido Popular, él retiene el poder y echarle de ahí solo le podrá echar con una acción conjunta de muchos partidos que se agarran a él como el pintor a la brocha, porque también de que esté él ahí depende su moranza".

"Es decir, un tipo que negocia el futuro de la nación con un prófugo de la justicia que está perseguido por dar un golpe de Estado, que lo hace en un país que ni siquiera es de la Unión Europea, con un mediador experto en guerrillas venido de un país subdesarrollado, que merece todo nuestro cariño particular, muchísimo cariño a El Salvador, pero no deja de ser un país que ha vivido guerras civiles terribles hasta hace poco y que ahora mismo está bajo la influencia de un tipo que está metiendo en la cárcel a medio país".

"Encargarle la mediación entre el PSOE y Junts para decidir el futuro estructural de España, no olvidemos el futuro estructural de España, a un tipo experto en guerrillas es claramente plegarse del todo al relato independentista. Poco menos que se hubiera dado una situación entre docentes llamados Cataluña y España, sin Cataluña no es España y Cataluña sola no es Cataluña, es por ser España. Ese es el escenario fundamental de lo grotesco y ahora, como les digo, la importancia sobrevenida que ha cobrado el hecho de llamarse Galindo".

"No Fernando Galindo, el de Francina Armengol, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo, sino, Francisco. Háganse a la idea de la humillación y el ridículo al que se ha sometido este sábado a España convocado para mediar entre España y Cataluña el tipo que medió entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla narcoterrorista de las FARC. Es que se acaban definitivamente los calificativos para definir lo que está haciendo el PSOE con la imagen internacional de España. Este Francisco Galindo, que tendrá luces, se dará cuenta de que el tema catalán no es como el tema salvadoreño o colombiano".

"Llegará un momento, digo yo, que entenderá que está ahí básicamente para cobrar dinero que paga el contribuyente español y para que dos partidos políticos hagan un paripé absolutamente indigno. Porque son dos partidos que se están tomando la libertad en el océano entre ellos. Cuestiones que afectan a todos los españoles y lo hacen de forma clandestina, sin dar información y ahora resulta que, según dicen, la primera reunión se ha centrado sobre todo en el respeto de los derechos humanos, que por lo que se ve, se han violado muchos derechos humanos en Cataluña".

"Ahora lo malo de esa reunión es que ni Junts ni el PSOE le van a contar al señor Galindo cómo se viola en Cataluña de forma sistemática el derecho de los niños a ser educados en su lengua materna, la que quieran, que, por cierto, es la oficial en el conjunto del país, ni cómo se agrede y se humilla a muchos catalanes de medios de comunicación públicos que tenía que financiar con sus impuestos y como un análisis pormenorizado de los apellidos que domina la política catalana demuestran un inquietante sesgo a favor de los apellidos catalanes".

"El más común en Cataluña es García: no hay un solo García. Bueno, creo que Aragonés se llama García de segundo. Pues el descaro es tan grande, además, que también hasta Rodríguez Zapatero se permite el lujo de presumir de una cínica concepción privada de la política. Dos entidades privadas tienen todo el derecho a reunirse donde quieran y como quieran, claro, y negociar lo de todos. Luego, si quieren ustedes, escuchamos a Rodríguez Zapatero, que tampoco quiero que durante mientras se va levantando tengan antes del desayuno. Esas cosas en ayunas no siempre son buenas"