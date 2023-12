El primer sonido del día de Carlos Herrera: el día negro para Pedro Sánchez con García Ortiz y Calviño

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el día negro para Pedro Sánchez con García Ortiz y Calviño.

"Si el Sanchismo ha tenido días negros, la mayoría de las cosas son negras en el sanchismo o muy negras, ayer tuvo el más negro. En un país medianamente más serio que el nuestro o de otra tradición de equilibrios democráticos que no sea España, a un gobierno le pasa todo lo que le pasó ayer a Sánchez y sus Sanchitos y realmente se forma una crisis importante. Pero conociendo a este Gobierno y quién preside este Gobierno, lo de ayer para ellos es simplemente un chirimiri, aquí hay que aguantar, el que resiste gana y etcétera, etcétera".

"El Sanchismo a estas alturas ya sabemos lo que es. La novedosa experiencia de querer colar el populismo hispanoamericano por la puerta trasera de la Unión Europea. Lo que para cualquier Gobierno, ya le digo, hubiera sido una jornada catastrófica, a estos les da exactamente igual. Y, ¿por qué les digo eso? Primero porque Israel retiró a su embajadora de España después de que Sánchez, haciendo verdad aquello de vuelve la burra al trigo, volviera a atacar a ese país en unas declaraciones que los israelíes han calificado de vergonzosas".

"Segundo porque el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado al considerar que el Gobierno colocó a una persona que no cumple con el perfil exigido. La presidenta del Consejo de Estado es una excelente persona y ha desarrollado su labor en la administración con eficacia allá donde ha estado, pero no cumple esos perfiles y el Supremo se lo ha recordado, anulando ese nombramiento. Tercero, el Poder Judicial ha denunciado que el fiscal general del Estado, el agente sanchista, Álvaro García Ortiz, no es un perfil idóneo para ese cargo".

"Es la primera vez que el Poder Judicial rechaza a un fiscal de esa manera y, miren ustedes, que por la Fiscalía General del Estado ha pasado cada elemento que era como para echarle agua caliente. Pues es la primera vez, pero también es la primera vez que un Gobierno se empeña en mantener de fiscal a quien ha sido acusado por el Supremo de desviación de poder. Cuarta, el Tribunal de Cuentas desveló el descontrol de contratos en la fundación que preside la vicepresidenta Nadia Calviño. Quinta, una compañía como Repsol amenazó con llevarse susinversiones multimillonarias en energía renovables".

"Con todas esas cinco cosas podemos perfectamente comprobar que todo lo que toca este Gobierno, lo emponzoña. ¿Pero creen ustedes que les da igual o que les importa que tanto en política internacional en económica en materia de respeto al Estado de Derecho le llamen la atención a Sánchez y a su Sanchitos? Se fuman un puro o fuman en pipa. Pero es que luego están las declaraciones de ayer de Pedro Sánchez y de los Sanchitos, porque te comento todo para acabar de pintar el cuadro que de este descalzaperros que es ahora mismo España".

"Ayer fue un día en el que concedió una entrevista a la televisión pública y dejó un reguero de barbaridades a cuál más grave. Primero la grave acusación que lanzó a Israel que ha provocado definitivamente una crisis diplomática con ese país. Esto es de primero de populismo. Todos sabemos que hay víctimas civiles, todo el mundo lamenta que hay víctimas civiles, pero en un conflicto armado en el que terroristas utilizan la población civil como escudo, utilizan los hospitales, las escuelas para esconder sus arsenales, pedir a Israel que no ataque es decirle que no se defienda".

"Además ellos tienen poco problema en convocar a la embajadora y vaya usted a saber si tienen pocos problemas en suspender relaciones diplomáticas. Es una tragedia pedirle que la masacre de 1400 civiles inocentes quede impune y que Hamás tenga la puerta abierta para volver a hacerlo. Eso es lo que este individuo transmite con esas supuestamente beatíficas palabras de niños y niñas y de todo lo demás. El derecho humanitario internacional, por cierto, avisa de los bombardeos a los edificios civiles cuando está negociando pausas humanitarias, a pesar de sufrir atentados como el de ayer en Jerusalén".

"Alguien de su entorno, si tiene valor, debería decírselo a este muchacho. ¿Pero qué responsabilidad se le va a pedir a un tipo como Pedro Sánchez si ayer dijo otra de las grandes barbaridades que es que los jueces prevarican? Lo dijo exactamente. Es un tramposo embustero profesional. Suelta la grave afirmación de que en España los jueces prevarican y luego mete la bomba de humo del caso Kitchen, que el caso Kitchen ciertamente es una utilización fraudulenta del Ministerio del Interior en beneficio de un partido político, pero ahí los jueces y los tribunales no tuvieron nada que ver con el caso Kitchen".

"¿Cómo puede hablar de prevaricación judicial y adjudicárselo al caso Kitchen? Pues porque es un populista de tomo y lomo"