El primer sonido del día de Carlos Herrera: la declaración de Pedro Sánchez en el Congreso

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la declaración de Pedro Sánchez en el Congreso.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Celebro saludarles en una mañana de miércoles 22 de mayo con inestabilidad en el norte de la península, también en Baleares. Temperaturas que por arriba bajar un poquito mientras suben en el resto de España. Hoy es el día de la crónica de los Jaimitos en la política española y en algún que otro recodo de la oposición".

"Hoy va a estar Pedro Sánchez en el Congreso, en un cuatro por uno, un poquito de Estado palestino, un poquito de Gibraltar o algo de Begoña Gómez, pero sobre todo hombre lo de Milei y de Argentina para hacer pucheros, este es capaz de encerrarse cuatro días más como le coja el bajón".

"Vamos a ver, España está sin embajador en Argentina de forma definitiva. Una cosa es llamar a consultas a un embajador, otra cosa, otra cosa es traérselo de forma definitiva. Si te lo traes de forma definitiva, solamente lo vuelves a llevar cuando el país al que quieres llevarlo te dé el plácet al que has quitado o a otro que pongas, después de eso sólo está la ruptura de relaciones diplomáticas".

"Es un desiderátum. Es una de las barbaridades más grandes que comprometen más a España como país que ha realizado Jaimito Sánchez. Da vergüenza ajena este sainete artificial que se ha inventado para confrontar con Chile solamente porque tiene elecciones europeas el 9 de junio y ponga en peligro el comercio, la estancia y la estabilidad de españoles y empresas tanto en Argentina como de argentinos en España".

"En España, que vienen unas europeas por venga común confrontar con Feijóo con a las calles se le queda corto. Se buscan confrontaciones internacionales. Vas a casa de Netanyahu a importunarle, a decir, de llamarle casi genocida y luego te metes con Milei, que eso no va. No va a fallar. Sigue diciendo lo mismo. Exactamente lo mismo".

"Ahora tiene que venir el 21 de junio a España a recibir un premio del Instituto Juan de Mariano, ¿qué van a hacer? ¿Cerrarle el aeropuerto? ¿Negarle la consiguiente seguridad que merece un jefe de Estado? Es un sainete, créanme, para alimentar una máquina electoral. Insultamos y cuando nos devuelven el insulto nos hacemos la víctima".

"Y entonces sale gente como este Jaimito de Patxi López, a tratar a los españoles como menores de edad y a contarnos el cuento de que Pedro es el súper líder internacional que nos protege a todos y que Dios nos lo guarde muchos años. Bueno, bueno, en fin, vamos a ver, hoy tiene que ir a dar explicaciones por los negocios de su mujer".

"Por el hecho de que su mujer salga retratada en más de una ocasión zascandil, ligando con empresas que quieren algo del gobierno y que por el camino la promocionan a ella profesionalmente. Bueno, pues ahí lo tienen, ahí en medio, entre llantos y palestinos, dirá algo de Begoña Gómez".

"Con el añadido de que ya se ha buscado las mañas para que se filtre el informe de la UCO que dice que no se ha podido atestiguar el indicios de delito de tráfico de influencias. Vamos a ver el informe de la UCO hay que tomárselo con mucha precaución por varios motivos".

"Lo publicado por El País puede ser una cosa y el informe de la UCO otra muy distinta. La UCO es una unidad muy técnica, por lo que es difícil entender que hayan podido confeccionar un informe tan malo como es lo que publica El País. Los informes policiales deben limitarse a constatar hechos, no valoraciones de hechos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"O sea, las cartas de Begoña son un indicio que las relaciones personales de Begoña con determinados empresarios son un indicio de que la actuación de los rescates o contratos es un indicio. La financiación de la Catedral de Begoña es otro indicio, pero el informe nunca puede decir que no hay indicios porque se anularía a si mismo al crear una premisa falsa".

"Los indicios existen. Cosa distinta es si son concluyentes o no que para hacer un informe válido debería comenzar corroborando o no esos hechos. Si son ciertos, si se produjeron y luego exponer si ha sido posible o no comprobar otros hechos. Y es aquí donde es posible que el informe diga que no se ha podido comprobar ningún otro hecho que tenga apariencia de indicio sospechoso, y siempre con la salvedad de por ahora".

"En cuanto a la valoración de los indicios, todos los informes tienen un apartado de interpretación que comienza. Salvo superior criterio de su señoría, es opinión de esta unidad. Y ahí se retrata la interpretación de los hechos que se han comprobado, no la calificación".

"Si califican se considera contaminante y podría anularse. Es decir, pueden considerar que los contactos entran dentro del tráfico habitual entre empresas, pero no pueden afirmar que son sospechosos o no sospechosos. Eso es competencia del juez. Pero claro, ese informe de la UCO, debidamente publicado en Lo País, la pista de aterrizaje para que ahí, en fin, ya saben, llegue el Falcón de Sánchez hoy al Congreso y pueda exhibir que dilemas éticos y estéticos a este gobierno le resbalan".

"Tiene el escudo dialéctico para que de lo poco que hable de su mujer sea para decir que la UCO ha dicho que no hay delito y tal que cuál. Y adiós muy buenas, Jaime, y me voy a casa de invitada en invitada hacia la invitada final".