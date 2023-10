Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por el cuadro en la histórica foto de Puigdemont y el PSOE en Waterloo.

"Diran ustedes: usted ha dormido poco. Pero no, son las horas de vida. Lo que pasa que ayer fue en Valencia un día intensamente taurino gracias a los premios de Vicente Ruiz que entregó en el Teatro Olimpia. Estaba allí y me significó una gran satisfacción, como dice el clásico, un gran orgullo y satisfacción estar en compañía de tantos maestros de la tauromaquia, tantos amigos de Valencia y mi gran amigo Vicente, que es un ejemplo en tantísimas cosas. Y bueno, pues charla por aquí, charla por allá, cuando te quieres dar cuenta coño, que tengo un programa, vámonos y aquí estamos este martes 31 de octubre del 2023".

"Una jornada de cielos nubosos, pero sin que acabe de llover eh. Solo se esperan lluvias intensas y viento fuerte en Galicia. Las temperaturas aumentan un poquito en buena parte de España".

"31 de octubre, ¿y por qué hoy es un día histórico? O bueno, todos recalcamos e insistimos en que es un día histórico. Pues porque hace 18 años nació una niña en Madrid, que era una muñeca, por cierto, que con el paso del tiempo tendrá que ser jefa del Estado de España, capitán general de los ejércitos y la persona que desde la monarquía deberá equilibrar, moderar y maniobrar dentro de la Constitución para que los políticos españoles vayan desgraciando poco a poco el país. Hombre, en la medida de sus posibilidades que, viendo lo que hay, son muchas".

"Hace 18 años, cumple ahora esa edad y su compromiso con la democracia consiste en acudir a la sede de la soberanía popular para jurarle a la soberanía popular cumplir con su trabajo. Jurar la Constitución es importante porque ratifica el sometimiento de la monarquía a la democracia parlamentaria. Es la futura jefa del Estado que acude a las Cortes a jurarle a las Cortes, donde está la soberanía nacional, por lo tanto, a jurarnos a todos nosotros, que defenderá la Constitución. Luego ya la Constitución la arrastrará por el suelo 'Gracita' Pumpido y el gobierno de Pedro Sánchez, que podrá estar unos 10 o 20 años más pactando con todos los demonios particulares con que quiera pactar".

"Las compondremos los españoles porque cuando hemos ido a las urnas, a Pedro Sánchez, a lo que significa 'Gracita' Pumpido y a todo ese arreón de desvergonzados, les han votado ocho millones de personas, más unos cuantos que han votado a la extrema izquierda, más los que han votado a la extrema independentista, más los que han votado a los hijos de los terroristas y más los que han votado a ese partido que ahora cree que es de izquierdas que se llama PNV. Ese tirar la Constitución y arrastrarla por el suelo pedregoso de la vida lo ha votado la suficiente gente como para qué se forme un gobierno como el que ayer ya vimos que está a punto de formarse cuando la investidura sea una realidad, posiblemente a primeros de o en la segunda semana de noviembre. Tal vez en la segunda".

"¿Y con qué regalito ha querido saludar Pedro Sánchez este momento fundamental? En el que, hombre, si eres un carlista irrevento, que cree todavía que el poder del rey emana directamente se lo ha dado Dios en una mala mañana de café, o eres un comunista, que anhela imponer una dictadura de partido único o esas cosas, pues lo de hoy te disgusta sobremanera. Algunos de estos han decidido no ir por su dignidad republicana: mire, princesa, es mejor no verlos, qué suerte que se pueda evitar el tener que aguantar delante a esa chusma política y personal".

"Bueno, le decía, el regalito de Pedro Sánchez a Leonor, ¿cuál ha sido? La reunión en la casa de Waterloo con Puigdemont de dos enviados de Pedro Sánchez debajo del cuadro en el que se está impresa la fotografía de la urna del 1 de octubre y de una caterva de exaltados que la paseaban de mano en mano. Esa fotografía está en una habitación. En esa habitación se han sentado Santos Cerdán, Iratxe García y algún que otro paseante más con Puigdemont, al que llaman President para certificar el cerramiento del pacto y el acuerdo total para conseguir los escaños que le hacen falta para su investidura".

"Además, fíjense ustedes, esas cositas del PSOE. Graba con un cámara esa reunión y no graba sonido, o le quita el sonido, para que no escuchemos los chascarrillos que decía uno o el otro. Además, intenta el mismo cámara que no se vea la fotografía que hay encima de la cabeza de Puigdemont, que es un cuadro enorme. Estas cositas que tiene el PSOE tan de videoaficionado. Es absolutamente infame que ayer el PSOE diera legitimidad a un golpista malversador fugado, al que van a dar impunidad judicial a cambio de una investidura que la han tenido que esconder detrás de la jura de la princesa".

"Yo, por un lado, te hago un regalito, pero, por otra parte, me lo haces tú a mí- El regalito es que yo cuelo en las horas en las que se va a hablar de ti, una reunión indecente como esa. Eso no es casual. Han elegido las horas previas a la jura de Leonor porque saben que de esa manera se va a hablar menos de la foto. No será muy digno lo que hicieron cuando el PSOE se encargó del video de la reunión de Puigdemont, no dejó que nadie más la filmara, sin sonido y sin que aparezca el cuadro colgado en la sala del cuadro. Ya les digo, hay imágenes en todas partes".

"Además, se ve que es una forma también de humillar a los que vienen a verle: venís a verme, hacerme una succión en la historia y además yo encima os recibo debajo del cuadro. Y tragarán lo que tengan que tragar porque, al fin y al cabo, es la única manera que tienen para seguir siendo presidente de Gobierno. Hay alguna reacción particularmente conmovedora de miembros del Gobierno que en su tiempo parecía que eran moderados, que eran pragmáticos y que exactamente viven en la misma majadería política que los demás. La capacidad que tiene Sánchez para transformar a cualquiera de estos individuos es legendaria".