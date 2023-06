El primer sonido del día de Carlos Herrera: lo que va a pasar en estos 40 días que quedan hasta las elecciones

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por lo que va a pasar en estos 40 días que quedan hasta las elecciones.

"¿Ustedes saben que en los ayuntamientos hay una norma por ley que dice en la primera votación se ven las coaliciones y, si no hay coaliciones, al final gobierna la lista más votada?", comienza preguntándose Carlos Herrera este lunes, "a algunos ayuntamientos se le pone difícil para gobernar, pero también es cierto que desbloquea o desatasca muchas situaciones". "Pues vamos a tener muchos plenos, en todos los plenos, excepto los que no hayan sido por mayoría absoluta y con coalición clara, pues nos aclararán las dudas de quién va a gobernar en determinadas ciudades", señala.

Carlos Herrera, listo para moderar un debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo Ábside Media ofrece a ambos líderes celebrar un debate en un escenario neutral que tendría lugar el lunes 10 de julio Redacción Digital 07 jun 2023 - 12:37

Para Carlos Herrera, "la que más curiosidad plantea es Barcelona": "Sobre todo por el papel que tiene que hacer el Partido Popular. Si el Partido Popular se vota a sí mismo, favorece a Trías y a un independentista de Junts. Si favorece a Colboni, favorece de alguna manera a Colau. O sea, todo es susto o muerte". En cuanto a "las autonomías", "donde sumen PP y Vox parece claro que van a llegar a un acuerdo, parece claro", apunta el comunicador este lunes.

"¿Pero las listas no se cerraban el viernes?, pregunta Carlos Herrera, "no", responde, "lo que se cerraba era el límite para presentarse en coalición, es decir, los que van a concurrir no ya como partidos políticos, sino como coalición de partidos": "Ahora tienen que especificar las listas y ahí es donde viene el drama".

El comunicador señala que "entre Sumar y Podemos han llegado a un acuerdo de coalición, pero con la condición anticipada que en el momento de establecer las listas habrá tres nombres: desde luego, dos que no van a estar que son Irene Montero y Echenique, y un tercero que es Ione Bearra que iría de número cinco por detrás de Errejón, es decir, que tiene posibilidades justitas en la lista por Madrid de acceder al Congreso de los Diputados".

"Y dirán ustedes, ¿Podemos aceptado la humillación de aceptar de facto que Montero es un personaje absolutamente quemado y que solo te cuelan a Belarra en un sitio dudoso? Muestra de la debilidad de Podemos que han tenido que reconocer que están a merced de quienes han protagonizado ese partido y quienes han llevado además a la política sus teorías y su manera de hacer las cosas han fracasado", apunta Carlos Herrera.

Una cosa que señala Carlos Herrera que "sigue igual" es que "no cambian las purgas en eso de la extrema izquierda y el comunismo de toda la vida": "Las purgas ha sido una filigrana, las mismas purgas que Irene Montero más Pablito Iglesias pusieron en marcha con todo aquel que sacaba la cabeza en Podemos, las han puesto ahora contra ellos, han sido purgados y eso es lo que ocurre en esas extremas izquierdas".

"Basta con que Sumar esté durante todos estos días en primer plano para ver cómo la intención de voto en cualquier encuesta sube un poco", señala Carlos Herrera, "luego todo eso se calma". "Quedan 40 días y nada está claro: está en cabeza el Partido Popular, sí, pero no está claro que el Partido Popular vaya a ganar y además lo haga con suficiente margen como para gobernar con más o menos ataduras", destaca, "40 días son muchos días y en la política líquida española 40 días significan muchos cambios de criterio y de opinión".

"¿Irán parlamentarios españoles a controlar las minas de carbón alemanas?"