El primer sonido del día de Carlos Herrera: el Consejo de Ministros de la confrontación con Pedro Sánchez

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por el Consejo de Ministros de la confrontación que preside Pedro Sánchez.

"Más allá de la figura de Berlusconi, hay una cita de esas citas en los que uno daría sus campos de algodón por huir a un agujerito en la pared para ver qué pasa ahí dentro", comienza Carlos Herrera, "¿cuál es la cita?", se pregunta: "el Consejo de Ministros". Un "Consejo de Ministros en el que estará el que lo preside, quien lo vicepreside y ministros y ministras peleados entre sí", recalca, "socialistas con podemitas, podemitas con ellos mismos y alguna que otra ministra que sabe en su fuero interno que hoy debería ser valiente, pero que seguramente no lo será".

El presentador señala que "estarán Yolanda Díaz y las niñas del resplandor": "Una que ha pasado los filtros y está ahí en su mar en un puesto de dudosa salida como Ione Belarra y otra a la que no quieren ver ni en pintura, que no quieren ya ni hablar de eso que es Irene Montero". "Hasta el próximo lunes van a estar con la matraca de que queda tiempo para que Díaz reflexione y meta en las listas de Sumar a la ministra de Igualdad", comenta Carlos Herrera, "que ya veremos si la mete": "Desde luego, no lo piensa hacer o al menos eso parece, cuando ayer le insistieron los periodistas con el asunto se le notó un poco enfadada".

El nuevo partido

"Vamos a ver qué pasa con esa marca que han activado en el registro de partidos que se llama Juntas Sí Se Puede, que saben ustedes ha dicho Podemos que lo registró por error", reflexiona Carlos Herrera, "o sea, tú sales a comprar el pan y, coño, sin querer, registras un partido político". No se imaginan como Irene Montero no encuentre el sitio en Sumar, pues lo mismo se sacan esa lista y la encabeza Montero, que eso ya sería rocambolesco y muy divertido", recalca.

El presentador de 'Herrera en COPE' pone el foco "en la parte socialista del Gobierno" que, "digamos", "hoy tendrá más fácil las cosas, porque el momento de incomodidad lo pasó más bien ayer en el acto de homenaje a Perez Rubalcaba, donde Sánchez coincidió con alguno de los socialistas que no le bailan demasiado el agua como Felipe González o Javier Lambán". "Los varones que el sábado no encontraron un momento en su agenda para ir al Comité Federal, ayer sí fueron a lo de Rubalcaba".

Carlos Herrera destaca cuando le preguntaron al presidente de Aragón cómo que no fue el Comité Federal del sábado "y su contestación fue curiosa": "Se ha traducido como no tenía ganas de verle el careto a Sánchez el sábado después de haberle impuesto a Pilar Alegría como número uno por Zaragoza y que la mala fama de Sánchez le haya costado el Gobierno aragonés".

La oportunidad de Pilar Llop

"La ministra que tiene una oportunidad estupenda para ser valiente es Pilar Llop, que todavía está a tiempo de reivindicarse como profesional de lo suyo y oponerse al último abuso institucional del sanchismo", destaca Carlos Herrera, que "es que el Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal de Memoria Democrática, propuesta del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz": "Un señor que fue puesto de Fiscal General por una señora a la que ahora coloca con calzador en otro puesto". "Apuesten a que no", destaca.

