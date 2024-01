El primer sonido del día de Carlos Herrera: la cesión de Pedro Sánchez a Puigdemont para aprobar los decretos

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este miércoles analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la cesión de Pedro Sánchez a Puigdemont para aprobar los decretos.

"Hay un suspiro, una especie de deseo final, que consiste en decir: Puigdemont apretará, pero no va a ahogar. Va a dejar que pase algo de aire. Bueno, como no lo sabemos, lo bueno del día de hoy es que, a medida que pasen las horas, vayamos viendo cómo se descomponen unos, cómo se descomponen otros. ¿Qué es lo que quiere Puigdemont entre otras cosas para aprobar esos decretos? Una medida que es estalinismo puro. Fíjense ustedes, estos que son más de derecha que el grifo de la boca caliente, pues están utilizando argumentos del comunismo más rancio".

"Multar a las empresas que no se instalen en Cataluña, empresas que hubieran estado en Cataluña y que, en función de la decisión soberana de su Consejo de Administración, marcharon ante una situación de inestabilidad. Porque además estaban notando, la mayoría de ellas empresas bancarias, una fuga de depósitos muy importante. ¿O es que no nos acordamos de que en el 2017 todos estos chalaos, todos estos delincuentes, todos estos golpistas, todos socios de Sánchez, se embarcaron en una aventura absolutamente delirante contra el Estado de Derecho que perjudicó notablemente a los ciudadanos y a las empresas?

"Algunas empresas que tienen su fundamento de éxito no solo en la inversión o en los depósitos de ciudadanos de Cataluña, en sus entidades de toda España, piensen en CaixaBank, piensen en el banco de Saudí, vieron como muchos dijeron: pero bueno, vamos a sacar el dinero de aquí y vamos a ver dónde lo ponemos. Ante eso, esas empresas decidieron moverse de Cataluña. No mover la sede de producción, la sede de dirección. Ahora pretende Puigdemont que esas empresas vuelvan por decreto y, si no, vuelven, se les multen".

"Lo cual, en fin, es una inventiva directa contra uno de los principios más elementales, la libertad de movimientos de ciudadanos y de empresas en la Unión Europea. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Pero quién eres tú, quién eres tú, para decirme a mí, que tengo una empresa, que tengo que volver a instalarme en Cataluña y que si no tú me vas a multar a mí? Cómo será que hasta un gobierno como este no está dispuesto a pasar por ese aro. ¿Que sí podría hacer este gobierno? Pues este gobierno podría eliminar el decreto De Guindos del año 2017".

"¿Qué decreto es ese? Ese es un decreto que permite que las empresas decidan mover su sede mediante una decisión, no de su junta de accionistas, sino de su Consejo de Administración. Esto agilizó notablemente la posibilidad de los que se fueron, Caixabank, Sabadell, Gas Natural Fenosa, Celnex, Abertis... Estas, por cierto, empresas cotizadas porque se han ido más de 9.000 y el saldo sigue siendo negativo y se siguen yendo más de las que vuelven o más de las que entran. Pues claro que entiendo la preocupación de los responsables políticos en Cataluña".

"Como no lo van a entender, pero deberían entender que son los primeros responsables de que esa situación se produzca cuando hay en el Gobierno de Cataluña. Unos individuos, unos tipos, que están diciendo todo el día: lo volveremos a hacer. Además, con un gobierno colaboracionista entregado de pies y manos, atado de pies y manos, como es el de Sánchez. Vamos, tienen una ganas de volver a Cataluña las empresas que se fueron, que es perfectamente descriptible. Torra, en el año 2018, cuando Sánchez vence la moción de censura exigió que sea retirara ese decreto Guindos y Sánchez dijo que no".

"A lo mejor el Gobierno podría ofrecer ese cambio en la Ley de Sociedades de Capital y no hacer que se multe, pero sí que se incentive. Pero incentivar empresas para que vayan a Cataluña también es discriminatorio. ¿Por qué no incentivo a usted empresas para que vayan a Extremadura? Porque si usted, Gobierno central, incentiva con el dinero de todos los españoles, está realizando o está poniendo, en marcha ayudas de Estado a empresas concretas y eso no se puede hacer en el seno de la Unión Europea tampoco".