El primer sonido del día de Carlos Herrera: la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña

Carlos Herrera,director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña.

"Hoy escribo otra vez. Perdone, la autocita siempre es miserable. Pero una explicación de la diferencia que existe entre un pacto de desarrollo de proyectos políticos en mesa con trabajos articulados, sesiones, comisiones, diversos funcionarios, diversos ministerios, sectores, etc, etc, para el articulado de una ley y el acuerdo. La puerta del váter de un parlamento a corra cuita, como dice se dice en catalán deprisa, para llegar a una votación que está esperando en el pleno, en la sala de al lado".

"Son dos cosas muy distintas. Lo que vivimos antes de ayer en el Congreso fue la segunda. De esa segunda teóricamente debería derivarse una primera. Y los resultados que salen de esa primera a veces no son lo que parecen en los acuerdos de urgencia. Es decir, que dos grupos parlamentarios, dos para sacar una votación en adelante a través de dos de sus representantes de pie en un pasillo, digan bueno, pues ti la inmigración y no te preocupes que te arreglo lo del articulado de la amnistía y las balanzas fiscales".

"Y sí, bueno, ya retuve que sí y luego salga el otro día hemos arrancado esto al gobierno. Eso al gobierno. Hombre, quien se crea eso... Es un rasguño de una herida a todo lo que queramos. ¿Por qué piensas cómo puede existir un gobierno que ceda cosas que no puede ceder? Además, que supone un gran impedimento administrativo, político en general".

"Incluso con esa alegría. Solo para sacar dos decretos adelante. ¿Por qué la cosa funciona así? Miren. Ceder esas competencias de inmigración a la Generalidad ahora tienen que llevarse a la letra del BOE. Ahora hay que ver qué es lo que se puede ceder, porque el enunciado eso es muy sencillo. Mira tú. Y tú haz propaganda. He conseguido nada menos que la inmigración para la gestión autonómica en Cataluña".

"Sí, sí. ¿Pero qué has conseguido exactamente? ¿Te ha dicho el ministro en concreto que parcelas, la que tú vas a llevar? ¿Vas a poner a los Mossos en la frontera? ¿Vas a poder echar gente a Zaragoza o a Valencia? ¿Eso ocurre con los negritos que vienen en patera o también con un señor que viene de Albacete? Pero todo eso no está escrito, ni siquiera está pensado".

"¿Cuál es la pretensión del gobierno, intuyo yo? Pues bueno, que esto se transforme en una especie de gestión de una ventanilla social donde con una partida, porque tiene que haber una partida de dinero para ello, que vuelvo al fondo. Al final lo que importa se pueda conceder a la Generalidad una suerte de asistencia reglamentaria mediante la cual puedan decirle al Estado: Aquí me sobran, aquí me faltan".

"Y luego la Administración central del Estado trabajar en concurrencia. Bueno, lo que piensa Junts no es eso, es yo lo que tengo es la gestión de decidir quiénes, cuándo, cómo y por qué. Si unos sí, por qué no otros, vehiculiza a través del idioma, por ejemplo. Ustedes saben lo que es poner esos dos roles. Eso no se pone uno de acuerdo en la puerta del váter en un pasillo de un parlamento".

"Eso tiene mucho más trabajo. Pero la urgencia política le lleva a uno a querer aprobar un decreto y a otros presumir de lo que han arrancado. Y luego de ahí a lo que sale. Bueno, amigos míos, hay un trecho. Las balanzas fiscales, las balanzas fiscales. Ya dijo Borrell hace mucho tiempo que eso no es un cálculo que no existe. Es decir, que si se quieren publicar las balanzas fiscales habrá que poner mucha gente a trabajar para hacer esas cuentas, que son muy relativas".

"Además, muy relativas. No es tan fácil como no es un papel guardado secreto en la caja fuerte del gobierno que abre y dice Cataluña pone tanto, Extremadura recibe tanto. No, no, no, eso no existe. Habrá que hacerlo. Bueno, pues largo también se lo fío. ¿Y la amnistía? Sí, sí. Oye, que hemos quitado que retiramos el artículo conveniente de la Ley de Enjuiciamiento para que la amnistía no pueda ser impedida por Europa".

"No, mentira. Tú puedes decir lo que quieras, puedes retirar lo que tú quieras, pero la prevalencia de la justicia europea por encima de normas de cumplimiento, hace que esa norma no se aplique mientras no se manifieste la justicia europea. Si ha habido, si alguien ha acudido a esa justicia en protesta por esa ley cósmica, previsiblemente puede ocurrir".

"Si están atentos quienes tienen que estar atentos, Marchena, Llarena, lo están. O sea que de todo. De todo lo que se dice que se ha dado. Espérense, que ahora eso hay. Que hay que arreglarlo, claro. Pero el Gobierno gana tiempo. Así no se puede gobernar. Es evidente, es un desastre. Pero lo que no gana tiempo sacados de decretos".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Y en la próxima, porque puede prometer la luna un referéndum. Un referéndum. ¿Luego ya veremos el referéndum como puede salir? ¿Como puede no salir? Claro, eso que hace que un día los de Puigdemont, hombre alto de tanta propaganda, le peguen una tablet, una patada al tablero. Pero si lo hacen saben que no van a tener a Sánchez para poder cada semana hacer ver que le exprimen y que están sacando lo que sacan y presumiendo de lo que presumen".

"O sea que ahora podrán decir usted oye a los de Junts, ahora me parece que prácticamente van a poner a un tío en cada carretera para ver quién entra Cataluña. Eso absolutamente nada. Ya veremos en qué quedan todas esas cosas. Así que serenidad para un viernes, que no es mala cosa".