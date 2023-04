El primer sonido del día de Carlos Herrera: la aprobación de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la aprobación en el Congreso de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'.

"Ayer vivimos en el Congreso un día de tremendas paradojas. Una ministra de un Gobierno sube al estrado o toma la palabra en representación del gobierno y rechaza una propuesta del propio Gobierno. Esto es en locura política. Teníamos a las dos niñas, a las gemelas del resplandor, en su soledad; Belarra y Montero en los escaños, con Yolanda Díaz que fue a darles un consuelo, dejarles el bote y marcharse para no intoxicarse con la fotografía. Yolanda Díaz ,que es su rival a pesar de que estén el mismo Gobierno, Irene Montero defendiendo el contrario que Pilar Llop qué es la ministra de Justicia...", reflexiona Carlos Herrera.

El presentador de 'Herrera en COPE' destaca que todo esto sucedió "sin que apareciera el otro responsable de todo este desaguisado de la ley del 'solo sí es sí' que es Pedro Sánchez, que ni siquiera apareció porque le daba asquito haber sacado esa reforma con los votos del PP". "Este es el escenario de lo de ayer, la escena patética de las gemelas del resplandor poniendo cara de pucheros, las dos solas vestidas de morado muy tristes porque la sede de la soberanía nacional ha arreglado el grave estropicio que ellas, han provocado el hecho de que Yolanda Díaz hiciera el triple salto mortal con tirabuzón de estar, pero sin estar".

Carlos Herrera destaca el hecho de que votara "telemáticamente en contra, eso sí, pero no queriendo dar la cara pasándose un segundo para que nos dijeran que las dejo solas". Le recuerda a Pedro Sánchez que "es el máximo responsable de la excarcelación de 104 violadores y las rebajas de pena para otro millar de agresores": "Ayer no tuvo el sentido de la vergüenza para dar la cara. Es que no se molestó ni a votar como si el asunto fuera menor".

"En cualquier nación seria de nuestro entorno, lo de ayer supondría el acta de defunción de cualquier Gobierno de coalición. Primero porque el desastre del 'solo si es si' debería haberse llevado a unos cuantos ministros, pero si cuando tienes que arreglar el desaguisado que avergüenza tanto al presidente como para que el muy cobarde no de la cara", señala. Pero es más porque "resulta que el socio minoritario vota en contra de reformar la reforma del socio mayoritario apoyado en el principal partido de la oposición, entonces ese gobierno está muerto"

Carlo Herrera reflexiona que "si piensa seguir porque solo están con el mero objetivo de conservar el poder, empezando por Irene Montero, que dice haber pasado el peor día de su vida": "Es lo que sienten las adolescentes malcriadas cuando no se salen con la suya". "¿Tú sabes quién tiene razones para estar tristes? Las mujeres agredidas que han visto rebajas para sus agresores", finaliza.