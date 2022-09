El primer sonido del día de Carlos Herrera: su análisis de la victoria de Meloni en Italia

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por la victoria de Meloni en Italia y por el impacto de la tormenta tropical 'Hermine' en las Islas Canarias.

"'Hermanos de Italia'. No ha sido una sorpresa, se veía de venir. En Italia es sustancial la inestabilidad y el populismo. Hace poco gobernó un partido que lo fundó un payaso. El hartazgo de los italianos se ha hecho palpable en la abstención, con ocho puntos más que en las pasadas elecciones. Meloni es una mujer con pasado, Meloni no es la misma que hace unos años, pero este no significa que no pueda ser tachada de ultraderecha por un porcentaje de medios de comunicación. Sus socios son Berlusconi y Salvini. Italia lleva varios años con la producción estancada, con un claro empobrecimiento. Italia jugaba con la deuda e intentando equilibrar la zona del norte con el sur. La entrada en el euro cambió muchas cosas", ha explicado Herrera sobre el resultado en Italia.

Además, Herrera ha aprovechado el resultado en Italia para analizar la realidad política que atraviesa Europa: "Estas elecciones, con una baja participación, demuestra que los europeos están hartos de esta izquierda que ha estado gobernando. Es verdad que la derecha que va ganando es una derecha dura, a veces parece extrema. No es desde luego fascista, pero se extrema en algunos puntos. Pero es importante recordar que Europa está en crisis y está coincidiendo con la peor política que se recuerda desde la II Guerra Mundial".

"Ahora llega esta señora con esta alianza de partidos de derechas. En Italia, el Parlamento tiene incluso más poderío que el Ejecutivo. Por eso se pulverizan primeros ministros rápidos. Ahora hay que ver cómo se gobierna. Si la economía sube o baja o si hay disturbios. Eso es lo que tenemos que ver, y el movimiento se analiza andando", concluyó el director de 'Herrera en COPE'.