El primer sonido del día de Carlos Herrera: Ábalos decide su dimisión o desafía el ultimátum del PSOE

Carlos Herrera, director ypresentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Ábalos decide su dimisión o desafía el ultimátum del PSOE.

"Señoras, señores. Me alegro. Buenos días".

"Pues esto es lo que viene siendo un martes 27 de febrero y lo que vienen siendo las 06:00. Las cinco en Canarias. Con un día fresquito he pasado por agua. Además, se esperan lluvias intensas en el norte peninsular, más débiles en el sureste y en Melilla. Vientos fuertes en amplias zonas del norte y este de la península Menorca y Melilla".

"Nevadas en las montañas del norte o en. Puede ver alguna luz en el Pirineo. Y bueno, y las temperaturas siguen bajando, salvo en el oeste de la península, donde las máximas podrían repuntar uno o dos grados. Esto no va con Canarias, claro que tienen allí su microclima fantástico particular".

"Bueno, pues ese hoy es el día. Qué día que lleva siendo el día toda la vida aquí, desde que desde el Sanchismo todos los días son el día. Por algo, o por una cosa o por otra. Hoy es el día en el que... ¿Se acuerdan ustedes de aquella película de Kirk Douglas que se llamaba El último tren de Gun Hill?"

"El último volvía a una hora determinada y antes de que volviera ese tren, que era el último que podía tomar el sherif para volver a Gun Hill, tenía que acabar con una serie de forajidos. Acabaría el fallecido, acabaría con los forajidos que eran más y además eran poderosos y violentos y chulos, y no les desveló el final de la película".

"Pero si les pongo el ejemplo de que había un último tren de Gun Hill en un momento determinado. Bueno, hoy hay un último tren de Gun Hill para Jose Luis Ábalos. Unos informaciones dicen que a mediodía, otros que a las 10:00. Bueno, pongamos que entre las diez y las 12 sale el último tren de Gun Hill".

"¿Que le lleva a dónde? A la calle. A la calle. Sí, sí, a la calle. ¡Calle, calle! Porque el partido Socialista le ha dado un ultimátum al que fuera ministro de Transportes, que ayer renunció a presidir la Comisión de Interior, que tenía que hablar de corrupción, bueno, porque hubiera sido sarcástico cuando menos".

"Pero no renunció a su escaño porque él dice que no ha hecho nada y no está culpado de nada. Y un fondo de razón tiene. Es evidente que las sospechas son muchas y su comportamiento se deduce de todo lo que investiga la Fiscalía, que sin su conocimiento, nada podría haber pasado y que sustanciar en un tribunal".

"Con lo cual él dice yo no me voy de diputado, pero el partido lo dice, vete inmediatamente. ¿Y por qué se lo dice? Porque así es. Un cortafuegos. Ábalos. La expulsión de Ábalos del escaño de diputado es el cortafuegos para que las llamas no alcancen más arriba. Sánchez era quien aprobaba la cesión de todas las compras a Ábalos cuando se centraliza en el Ministerio de Transportes".

"Cerraba la economía española, además de encerrar a los españoles y permitía el enriquecimiento de socialistas. La renuncia a la comisión no desactiva el escándalo. El escándalo continúa. Ni siquiera que Ábalos renuncie al escaño desactiva el escándalo porque hay mucho detrás y muchos detrás, intentando conocer toda la verdad".

"Sí que es evidente que dejar el escaño deja desprovisto a José Luis Ábalos, de la bueno, de la defensa del suplicatorio o de que sea el Supremo el que te juzgue, que eso a lo mejor puede parecer más proceloso, pero en realidad tampoco es tanto chollo, porque hay una escala intermedia que te saltas".

"Pero bueno, vamos a verlo así. Si lo hace, si Ábalos se va, queda al descubierto. De ahí claramente el desafío, porque aquí estamos en eso que se llama la guerra fría de la destrucción mutua asegurada, como el chiste del dentista. Sánchez quiere echar al diputado Ábalos, pero tampoco lo puede hacer de mala manera, porque Ábalos sabe mucho".

"Ábalos sabe demasiado desde los chanchullos de las compras de mascarillas que todavía no hayan podido ver la luz, pero que podrían complicar la vida más de un dirigente socialista, pasando, le recuerdo por la intrahistoria del turbio asunto de aquella turbia noche del 20 de enero del 2020".

"Sánchez mandó a Ábalos a Barajas para evitar que estallara un escándalo diplomático por el aterrizaje en territorio comunitario de la número dos del chavismo Delcy Rodríguez. De aquella noche, Ábalos dio seis versiones o siete. La verdad que nunca se sabe cuál fue la verdad, pero son tantos los chanchullos que podrían ser aireados por Ábalos".

"Es por lo que está teniendo Sánchez todo el cuidado de dar la estocada a Ábalos así como por las buenas. No, no, cuidado, porque Ábalos conoce fue el hombre fuerte del PSOE durante años con el que Sánchez resucitó como personaje político después de haber sido defenestrado de Ferraz".

"Fue Ábalos y su clan de Xirivella en Valencia, el que le dio cobijo en la primera parada para reconquistar el SOE. Y fue Ábalos el que puso a disposición de Sánchez la Federación Socialista de la Comunidad Valenciana, la segunda más potente tras la andaluza, con lo cual, efectivamente, estamos ante ante un escenario de muchos nervios en el Partido Socialista".

"Muchos nervios desde que Santos Cerdán llamó por teléfono a Ábalos para darle una última oportunidad antes de que la Ejecutiva anunciara en público el ultimátum. Está teniendo mucho, mucho miramiento, mucho cuidado con Ábalos. Y él dice: Esto es injusto, os estáis equivocando".

"Bueno, pues con este panorama, la dirección socialista pretende ejecutar el ultimátum de 24 horas al que fuera ministro de Fomento. No está imputado. No está investigado. No está culpado. No está nada, pero se tiene que ir. Y él dice lo que no decía cuando había otros casos enfrente. Estáis equivocados. Yo no tengo ninguna culpa. Me quedo".

"¿Quién ganará? ¿Saldrá el último tren de Gun Hill a la hora marcada? Gran misterio".