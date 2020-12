Presidente de los Médicos de Barcelona: "No nos podemos permitir no llegar a la inmunidad de grupo"

El presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, ha advertido en 'Herrera en COPE' de que “no nos podemos permitir no llegar a la inmunidad de grupo”, por lo que es necesario “convencer a la gente de que se vacune”. Ha asegurado que es “la mejor arma de combate” y que mientras no salgan otras formas de tratamiento, “el comportamiento individual y colectivo es fundamental”. No podemos descartar “que no puedan venir otros virus”, por lo que insiste en la inmunidad y en que la gente “confíe en la ciencia”.

De la misma manera, defiende que “la mascarilla, la higiene de manos y la distancia han venido para quedarse”. Prueba de ello y de su eficacia es que este año la tasa de infección de gripe “ha sido la más baja de la historia”. Asimismo, cree que las acciones contra el virus no solo están en estas medidas de tipo sanitario, sino que también pasan por encarar las fiestas de otra manera. “Entre los gobernantes y los medios hemos infantilizado a la población. Parece que el objetivo era llegar a la Navidad y celebrarla. No nos hagamos trampa. La gente debe cuestionarse lo que ha hecho en los días anteriores”, asegura. Por ello sostiene que es “imposible que pasemos la Nochevieja como otros años”, y que lo ideal sería que la población “la celebrara en la máxima intimidad posible, sin cruce de burbujas”.



Padrós confiesa estar preocupado por la situación de cara al inicio de año: “A los sanitarios nos toca hacer de escudo, y lo hacemos con convicción para cuidar de los más vulnerables”. Eso sí, hay que hacer “compatible el tratamiento y atención a la covid” con la atención de otras patologías que están quedando relegadas y que “pueden ser importantes”. Es consciente de que no es fácil tomar decisiones para gestionar algo tan grave como una pandemia, pero lamenta que “en nuestro país tengamos la tendencia de tomar decisiones de forma reactiva y poco preventiva”.

Sobre la llegada de la nueva cepa a España, explica que “el virus muta desde el principio” para poder sobrevivir y seguir contagiando. La parte positiva es que esta nueva cepa detectada en origen en el Reino Unido “no es más letal”, pero sí “es más transmisible”. Y para el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona esto es una clara señal de que “las medidas deben ser más drásticas”. Avisa que los profesionales están “agotados física y psicológicamente”, y que esta pandemia “va de responsabilidad y solidaridad”. Le cuesta creer que no haya posibilidad de “destinar una partida de los presupuestos para compensar a los sectores que deberían estar cerrados”, y contener el virus. “Si no hay economía, no hay salud. Y este equilibrio se está resquebrajando”, reflexiona.