'Mediodía COPE' mira a Europa, cada día más seca: tendría que llover 45 días consecutivos

Expertos, agricultores y responsables políticos llevan meses hablando de un problema que hoy vuelve a crecer con los datos que acabamos de conocer: los del agua embalsada que tenemos ahora mismo en España.

Nuestros embalses han perdido medio punto porcentual con respecto a la semana anterior y están al 50,65 % de su capacidad de media.

La Cuenca del Ebro, es la que más ha perdido en la última semana, más de un 1 % en contraste con los ríos gallegos que han recuperado con las lluvias que sí ha habido por el noroeste en estos últimos días.

Pero el problema, no es sólo español. Europa tiene ahora mismo las menores reservas de agua desde que existen registros. Ya vimos, por ejemplo, el verano pasado el Rin, en Alemania, con serios problemas para la navegación de barcos por falta de caudal. Ahora mismo, lo peor está en nuestros países vecinos. Tanto Francia como Italia.

Our updated European Drought Observatory #EDO Combined #Drought?? Indicator for the third 10-day period of March 2023 identifies that:



??2?4?.6?% of the EU-27 territory is in Warning conditions

??1?.3?% is in Alert conditions



More at ??https://t.co/hwr6Ng7Zgypic.twitter.com/hMpDKoPmqh