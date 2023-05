La presidenta de la APM asegura en COPE que jueces y fiscales quieren evitar el perjuicio de la huelga

Las asociaciones de jueces y fiscales tienen hasta el lunes para estudiar la propuesta de adecuación salarial que el Ministerio de Justicia les ofreció en el primer encuentro de la mesa de retribuciones. La propuesta asciende a 44,5 millones de euros en total, destinados a mejorar los salarios de jueces y fiscales

De momento mantienen la convocatoria de huelga a partir del 16 de mayo -por si no llegan a un acuerdo-. Una huelga que supondría la paralización total de la Justicia española, que se acumularía a lo que ha supuesto la huelga de letrados y que podría afectar a tres millones de causas.

¿Qué puede pasar? ¿Cómo valoran los representantes de jueces y fiscales la oferta que ha puesto el Gobierno sobre la mesa? Para dar respuesta a estas cuestiones ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura que lo primero que ha dejado claro es que "estamos esperando al lunes a la próxima reunión".

Lo que no niegan jueces y fiscales es la satisfación que les produce que se cumpla la ley, "estamos satisfecho porque se ha cumplido la ley de 2003, porque desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna revisión del salario, ninguna revisión en 20 años y sí tuvimos una bajada con Rodríguez Zapatero y todavía no hemos recuperado esa bajada", explica la presidenta de la APM a Carlos Herrera.

"La propuesta del Gobierno es en torno a una subida de un 6 %, y hay cuestiones que no se han subido en todos estos años, compañeros, jueces, que están en partidos judiciales con menos de tres juzgados, están igual que yo cuando comencé la carrera hace 25 años, cobrando lo que antes eran 25.000 pesetas y ellos cobran 152 euros, cobrando lo mismo que hace 25 años por una guardia de una semana, no una guardia de un día", expone María Jesús del Barco.

Ante lo dicho por la ministra de Justicia, Pilar Llop, vestida de gitana en la Feria de Sevilla, de que no era el momento de pedir subida de sueldo, de que no hay dinero cuando desde Economía dicen lo bien que van las cuentas, la presidenta de la APM tiene claro que “solo basta ver el Boletín, ver el presupuesto de cada ministerio y ver que hay dinero para lo que interesa y cuando interesa. Estamos escuchando todos los días que España va bien, en abril se ha creado empleo, y si se crea empleo se genera dinero y el Estado recauda. Decir que no hay dinero la semana pasa cuando el día antes habíamos escuchado todo lo contrario del presidente, es una excusa poco aceptable. Ayer vimos que sí hay voluntad negociadora, estaban los secretarios de estado de la Función Pública y de Justicia, a partir de ahí, ya veremos", afirma.

Y se pregunta, ¿hay dinero para satisfacer la demanda de jueces y fiscales? "Pues el dinero y, eso es la política y lo que deciden los gobiernos, lo gastan cada uno en lo que quieren, pero como juez me duele bastante ver cómo están los juzgados, cómo no se creen los juzgados suficientes para tener la capacidad de asumir la cantidad de trabajo que cada día entra y luego ver otras campañas, otros gastos, me parece más importante para los ciudadanos el que puedan acceder a la tutela judicial efectiva que es un derecho fundamental frente a otras cosas que no son derechos fundamentales. Creo que no vale la excusa de que no hay dinero porque con ver el BOE vemos que sí hay dinero ".