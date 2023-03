Preguntan a Carlos Herrera por qué el Betis no ganó al Real Madrid y él se acuerda de otro equipo: "Al menos"

Al Real Madrid se le complica LaLiga. A falta de 14 jornadas para que termine el campeonato, los blancos están a 9 puntos del Fútbol Club Barcelona, tras el empate de este domingo de los de Ancelotti. El Betis y el Real Madrid empataron a cero, un resultado que frena a un conjunto blanco dominador, pero carente de pegada, en su pelea por acercarse al líder.

Tras una primera mitad de partido con mucho ritmo, intensidad y alternativas, en la que solo faltó el gol al ser anulado el que marcó Karim Benzema de falta en el minuto 12 por desviarlo con el brazo Rüdiger, a instancias del VAR y tras ver la acción el árbitro en la pantalla a pie de campo, la batalla se recrudeció en el segundo tiempo, con el Madrid pisando más el área local, pero con escaso remate y poca puntería, como en sus últimos encuentros.

Se medían dos equipos con un sello muy ofensivo. El Betis, tras tres triunfos consecutivos, para seguir en la pelea por la Champions a pesar de sus bajas, con dos muy notables por lesión de sus creadores, Sergio Canales y el galo Nabil Fekir, y el Real Madrid, también con ausencias y dudas, para mantener la pugna por el liderato después del 1-1 en el derbi contra el Atlético en Liga y del 0-1 en la ida de la semifinal de Copa ante el Barcelona.

La reacción de Herrera cuando un oyente le pregunta por el Betis-Real Madrid

Este lunes, en la habitual pregunta de los oyentes, Armando ha querido picar a Carlos Herrera con el empate de su equipo, pero la jugada no le ha salido demasiado bien. Este sevillano, aficionado del Sevilla, dejaba la siguiente pregunta para el comunicador: "Si no ganasteis ayer al Real Madrid, ¿crees que podréis hacerlo alguna vez antes de que las ranas críen pelo?"

???Carlos Herrera se moja en @herreraencope tras la derrota del Real Madrid en el Clásico de Copa ??: "Xavi es el marqués" ?



?? El comunicador analiza la victoria del Barcelona en el partido de este jueves en el Bernabéuhttps://t.co/PK17chm1cx — COPE (@COPE) March 3, 2023

El presentador no dudaba un segundo su respuesta diciendo: "Al menos no nos metieron seis", y sin poder evitar soltar una pequeña carcajada, y es que este sábado, al Sevilla no se le dio muy bien su partido frente al Atlético de Madrid. Los de Sampaoli cayeron 6-1 frente a los colchoneros, un resultado que les deja a las puertas del descenso.

"Mal día para hacer esa pregunta, hay días mejores", aseguraban los colaboradores de 'Herrera en COPE', mientras que Naranjo, encargado de trasmitir la pregunta, aseguraba ser "un humilde servidor de los oyentes". "Te la ha dejado botando Carlos", añadían, al tiempo que Herrera intentaba rebajar el tono, pidiendo a sus compañeros tener "piedad" con este fósforo y el resto de sevillistas que les escuchan.