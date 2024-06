¿Es posible que vuelva el servicio militar obligatorio a España? "En este escenario..."

9 meses para formar al joven en la Defensa Nacional. Esta frase resume, de forma escueta, el servicio militar obligatorio que se realizó en España durante más de 200 años. El objetivo era contar con unas fuerzas armadas profesionales e inculcar el sentido de pertenencia. Fue un servicio obligatorio, hasta el 9 de marzo de 2001.

Señoras y señores, se acabó la mili, que diría el ministro de defensa entonces...el popular Federico Trillo.

Herrera: “Después del batacazo electoral no descarten una crisis de Gobierno por alguna parte" Carlos Herrera analiza la actualidad del día que pasa entre otros asuntos por la crisis de gobierno que dejan los últimos comicios o la publicación en el BOE de la ley de amnistía. 11 jun 2024 - 08:54





Hablar de la mili estos años ha sido una mirada al pasado, nostálgica, una mirada anecdótica de miles de hombres que, por sorteo, acudían a sus 18 años al destino que les tocase.

Hoy sabemos que, en los primeros 4 meses de 2024, hemos registrado el mayor nivel bélico desde la Segunda Guerra Mundial, Ucrania, Rusia, Israel, Palestina. Han muerto casi 50.000 personas, nuestro entorno está subiendo su gasto en defensa y muchos se preguntan si es el momento de que vuelva la mili.

¿Digamos que los jóvenes no lo ven como una alternativa atractiva, no? La gran mayoría con los que nos hemos cruzado estos días piensa así, como estos últimos. ¿Pero cómo se ve desde el otro lado?

Marco Antonio Gómez es portavoz de la asociación de tropa y marinería de España y se preguntaba cómo vamos a atraer a los jóvenes que no tienen interés con estas condiciones.

En defensa existe hoy la figura del reservista voluntario, que tiene por un tiempo determinado un empleo en las fuerzas armadas. En España hay menos de 150 mil militares y menos de 15 mil personas en distintos tipos de reserva, en un momento en el que la humanidad, como le decía, registra su mayor nivel bélico desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En los primeros 4 meses de 2024 la guerra ha acabado con la vida de casi 50.000 personas en el mundo.

La mili contó en sus últimos años con un gran movimiento de objeción de conciencia. Gente que se negaba a hacer el servicio militar por convicción. Un movimiento que acabó en una ley que reconocía el derecho de quien no quería ir estableciendo un servicio civil en su defecto que se denominó prestación social sustitutoria.

Ahora hablamos de recuperar la mili en un momento en el que, como has escuchado, la gente está a otras cosas, quizá ajena a lo que pasa o puede pasar a su alrededor.

Y es un trabajo que no se está haciendo, o al menos eso dicen los que lo viven diariamente. A menos de 4000 km de distancia la guerra en Ucrania cumple 839 días y aunque parezca lejos, quizá no lo esté tanto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Rechazo social como resumen. La sociedad no le da el valor que merece a sus fuerzas armadas, quizás porque no son conscientes de la falta que nos pueden hacer, pero es una conciencia que se despierta conforme el sonido de la guerra se va acercando. Por eso, este no es el único país en el que hoy nos hacemos esta pregunta.





Y no hace falta irse a Israel. Los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia tienen servicio militar obligatorio e intención de reforzarlo. Por ejemplo, Dinamarca quiere ampliarlo de 4 a 11 meses e incluir a mujeres como ya hacen Noruega y Suecia.

Letonia y Lituania han vuelto a reinstaurarlo, claro, están pegados a la amenaza rusa, pero no fueron los únicos que, en 2015 se olieron lo que podría ocurrir al este.

En Francia, el anuncio lo hizo Macron en enero de 2018. Tal y como ha contado Asunción Serena, corresponsal de COPE en Francia, en el país vecino realizan un servicio militar de un mes para chicos y chicas de 16, arrancó una experiencia piloto que ahí sigue.

Mientras, en Alemania nuestra compañera Rosalía Sánchez relata que se lo plantean. La corresponsal de COPE en Alemania explica que allí se suspendió en 2011, pero el ministro alemán ha prometido presentar propuestas.

¿Y en Londres? Responde Eva Millán, corresponsal de COPE en Reino Unido, indica que allí dice Rishi Sunak que impondría la mili para jóvenes de 18.

Por último, hacemos una fotografía completa sobre este tema con Jesús Ignacio Martínez Paricio, catedrático de Economía en la Complutense y doctor por la autónoma de Madrid. Tiene una tesis llamada 'La profesionalización militar en España'.

En su caso, hizo la mili que hacían los universitarios. A plazos. Respecto al motivo por el que nos preguntamos si hay que establecer el servicio militar, responde que "quizás, pues por sacar a la luz algo que no es viable... incluso para los propios militares. La realidad no va por ahí".

Hace ya años, dice Martínez Paricio, que analizó encuestas en las que los propios militares "decían que ese servicio militar no cumplía la función para lo que están llamados. Y en este escenario, tan complicado, pues no funcionaría".

El experto argumenta que es interesante ver lo que ocurre en Francia, en el que un día concreto "los jóvenes escuchan el porqué de la defensa, cómo se gasta, qué sentido tiene. Eso se podría hacer".

Martínez Paricio también habla de la mejor forma para reforzar la defensa en nuestro país. Y no sería este supuesto porque "todas las organizaciones complejas y eficientes cumplen la misma ley, y es que va sustituyendo mano de obra por tecnología y conocimiento".