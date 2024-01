La portavoz de Vox en el Congreso, implacable en COPE contra Sánchez: "Nos convierte en rehenes de sus socios"

Pepa Millán es portavoz de Vox en el Congreso. Desempeña el cargo que antes desempeñaba Espinosa de los Monteros. Este lunes, pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablar sobre la posición del partido en la ley de la amnistía y muchas más cuestiones.

"El gobierno de Sánchez es sumamente débil y cuya esperanza de vida es de una semana. Va a estar pendiente de sobrevivir a base de decreto, mediante la imposición. El decreto es una figura que se debería usar por razones de extrema necesidad", comienza su intervención en 'Herrera en COPE'.

Para la portavoz de Vox en el Hemiciclo, "lo que están haciendo es valerse de causas nobles para introducir la letra pequeña en beneficio de los socios separatistas. Este ejecutivo va a tener que sobrevivir cada semana a causa de sus socios. Nos ha convertido a todos los españoles en rehenes de estas exigencias".

Desde Vox inciden en que van a votar que no "porque vamos a hacer una oposición frontal al gobierno. No es palabrería. Es la realidad. En nuestro partido no van a encontrar ningún apoyo. Creemos que es necesario hacer un frente institucional común para hacer caer lo más pronto posible a este gobierno".





¿La ley de amnistía podría ser paralizada? Explica Millán que una de las cosas que plantean desde Vox es que "hay que votar absolutamente todas las vías. Antes de llegar a este punto, hay otros muchos trámites que podrían hacer que esta ley no se aprobase. El Senado tiene un órgano que es la mesa que va a calificar todo lo que llega desde el Congreso".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Dice la portavoz de Vox que "este gobierno fuerza tanto las costuras de lo imaginable... que la respuesta debe ser sin precedentes". Desde la formación de Abascal quieren que esta ley no sea aprobada y "el Senado debe de hacer de dique de contención. El Senado tiene una función calificadora y la tiene que hacer valer, velando por el principio de legalidad".





La enmienda a la totalidad que presentaron contra la amnistía, la realizaron desde esta formación porque piensan que "Sánchez está laminando el sistema democrático y las instituciones que permite a los españoles vivir con sus derechos garantizados. En este texto, proponemos la creación de nuevos tipos penales para castigar a aquellos que colaboren y negocien aquellos asuntos tramitados en las cortes generales con prófugos de la justicia".

"Esto es el mundo al revés. No vamos a aceptar esa doble vara de medir"

No es aceptable que "levanten un muro contra la oposición. Ahora, leía esta mañana que se han declarado 'colectivo vulnerable' para presentar su querella contra la Fiscalía. El mismo que llevó a cabo la peor gestión de la pandemia. Esto es el mundo al revés y no vamos a aceptar esa doble vara de medir".

Respecto a cómo afrontan las próximas elecciones gallegas y vascas, recuerda Millán que "parece mentira que, hasta que no ha llegado Vox, no se han sacado medidas históricas. Como el hecho de hablar en español en los colegios. El mayor presupuesto de Sanidad de la Comunidad Valenciana se van a aprobar gracias a Vox".

Por último, dice que no van a comprar el relato que asume la izquierda, con el victimismo por bandera. "No le vamos a pedir ni perdón ni permiso. No hemos venido a gustarles. Hemos venido a defender a los españoles. Y eso estamos haciendo".