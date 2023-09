¿Por qué se niega Marruecos a recibir ayuda? Expósito da la clave: "Mohamed VI está enfadado"

Pese a la tremenda magnitud del terremoto, el rey Mohamed VI sigue con su férreo hermetismo marcado por menos apariciones públicas y más estancias privadas en otros países como Francia, donde precisamente le sorprendió el peor desastre natural sufrido por el país magrebí en décadas.

Rechazo de la ayuda

De Haro: "Mohamed VI teme que la intervención internacional pueda modificar algo del Status Quo” COPE se desplaza a Marrakech para conocer las historias que ha dejado el terremoto a través de los ojos de nuestros enviados especiales. María BanderaRedacción Herrera en COPE 12 sep 2023 - 07:55

El pasado sábado, el rey mostraba su agradecimiento a los "países hermanos y amigos" que habían expresado su solidaridad tras el terremoto". Sin embargo, Rabat ha autorizado únicamente a cuatro países -España, Reino Unido, Qatar y Emiratos Árabes Unidos- y sorprendentemente de Argelia- a enviar equipos a las zonas afectadas. Apela a cuestiones logísticas, pero pocos dudan de un trasfondo político de mayor calado.

No hay que olvidar de que en Marruecos, el rey goza de amplios poderes políticos, tiene la última palabra en política exterior, y el Gobierno debe rendirle cuentas.

El recelo del monarca ha implicado desoír ofertas de Alemania, Turquía, Italia o Portugal. También de Francia, con quien las relaciones no pasan por su mejor momento. "Es uno de los que más podrían ayudar", le explica Ángel Expósito a Carlos Herrera este martes desde Marrakech.

Según analiza el comunicador, "Mohamed VI está enfadado con los franceses, aunque luego se vaya de vacaciones con los amigos a París", donde parece ser que dispone de un lujoso inmueble. De hecho ya nadie duda a estas alturas de que el monarca se encontraba el pasado viernes en París, lo que derivó en las primeras horas tras la tragedia en un silencio que no se rompió hasta pasadas 18 horas, cuando Mohamed VI reapareció en una reunión de trabajo en Rabat.





¿La razón del enfado?

"Marruecos quiere que reconozca en Sáhara como ha hecho España o EEUU y piensa que Francia, el socio histórico habitual, le está traicionando".

No obstante en la calle, advierte el comunicador, "la gente no se atreve ni a mencionarle, es una deidad absolutamente todopoderosa".

"La pregunta que se hace dodo el mundo, pero que nadie se atreve a hacer en voz alta, es '¿dónde está el rey'?", señala.

Al rey, advierte Expósito, "la gente le da igual, lo importante es la estrategia política y de poder que marca", ha señalado.

Esta misma mañana, desde el centro de Marrakech, Expósito podía comprobar el caos provocado cuando un camión repartía tortas de pan o botellas de leche. "Hay escenas de auténtica violencia para intentar conseguir una torta de trigo para las cientos de personas tiradas que han pasado su tercera noche al raso. Es una sensación que da mucha pena".

La UME, los primeros en llegar

Expósito ha querido recordar por último el trabajo de la UME, que han sido "los primeros en llegar". Ha hablado con el cabo Grajales. "Me impresionó cuando me explicaban cómo los dos perros a su cargo tienen misiones claramente diferenciadas; uno busca cadáveres y otro seres vivos". Diferencian los cuerpos por el olor. "Me decían que la perra Chula -que huele cadáveres- era la que más trabajo iba a tener".





Inmigración "jóvenes sin futuro"

En su opinión la situación generada tras el terremoto, tiene una consecuencia directa. "La inmigración va a ir in crescendo. Solo el fin de semana pasado llegaron casi 1200 personas a Canarias desde las costas de Marruecos o del Sáhara occidental y esto va a aumentar porque aquí hay cientos de personas jóvenes que no van a tener ningún futuro, va a ser tremendo".

El "desastre urbanístico"

Llama la atención también el desastre urbanístico de Marruecos que explica en buena medida la magnitud del desastre. "Nadie cumple una norma para edificar sobre otra edificación, es increíble". "A medida que aumenta la población los pueblos crecen hacia arriba, con terrazas, bloques de hormigón que nadie vigila, nadie registra ni censa".