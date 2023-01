Por qué los romanos no tienen número 'cero' y cómo afecta a nuestro calendario: ¿En qué siglo estamos?

¿Te has preguntado alguna vez por qué los romanos no incluían el 'cero' en los números romanos?Carlos Blanco, autor de 'Historia del Tiempo, todo sobre el tiempo' explica este viernes Día de Reyes en 'Herrera en COPE' no sólo el por qué de este misterio sino el impacto real que tendría la incorporación del cero a nuestro calendario. Como, por ejemplo, ¿en qué siglo estaríamos?

Son algunos de los misterios a los que da respuesta el autor de un libro centrado en su totalidad en los detalles, orígenes y significados del tiempo: eso que, si nos preguntan si sabemos qué es, lo tenemos claro pero que, si nos piden que expliquemos, nos quedamos mudos. ¿Cuándo empezamos a contar? ¿Cuándo decidieron unificar horarios las grandes ciudades del mundo y en base a qué lo hicieron? ¿Cuál fue el primer reloj de la historia? Son algunas de las preguntas que le plantea Alberto Herrera al experto









Qué consecuencias tuvo la ausencia del 'cero' en Roma y por qué



Como destaca el autor, la ausencia del 'cero' en los números romanos “es una pregunta muy inteligente”. Pero primero, ¿por qué los romanos no tenían el cero? “Los romanos utilizaban para contar lo mismo que los sumerios, los babilonios o los griegos: un sistema aditivo de numeración”.

Este, como aclara Blanco, se trata de un sistema que añade, por ejemplo con el Euro. “Tú imagínate que tuvieses el billete de cero euros, no lo habrías usado nunca para pagar. A los romanos les pasaba lo mismo, su sistema era aditivo y el cero no añade nada. Ni lo conocían ni lo necesitaban”, explica. Pero eso, ¿cómo ha afectado a la numeración de los siglos?

“Nosotros hemos empezado a contar los siglos con el nacimiento de Cristo en el año I, y para nosotros ese es el siglo I. Con lo cual, a lo largo del tiempo, hemos llegado a tener una diferencia y es que en el año 1400 es el siglo XV, y por eso los italianos para no confundirse le llaman 'quattrocento'”, apunta. Así, matiza el autor del libro 'Historia del tiempo' que si el cero hubiese existido en Roma el año del nacimiento de Cristo hubiera sido el año 0 y el siglo 0, y entonces los siglos posteriores hubieran sido el 1500 el siglo XV, y así sucesivamente.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Quién se da cuenta de la importancia del cero



Pero, ¿quién fue la primera persona en entender que contabilizar el número cero era crucial en el calendario? “Por razones históricas la persona que se da cuenta de la importancia del cero es un monje benedictino, Gerberto de Aurillac, que en torno al año 1000 descubre un ábaco de calcular en el que se da cuenta que, utilizando unas fichas en las cuales había escrito los números indoarábigos que él había conocido en Córdoba, el ábaco, que antes se usaba con números romanos, se simplifica”, narra el experto en 'Herrera en COPE'.

Así, Aurillac (posteriormente el Papa Silvestre II) se da cuenta que, si no usa la cifra cero, los resultados en el ese ábaco no sirven para nada. Un monje que terminaría siendo Papa.