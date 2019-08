¿Por qué las bebidas con gas no quitan la sed?

En pleno verano es necesario estar hidratado continuamente, ya no solo por necesidad física sino porque buscamos quitar la sed que nos generan las altas temperaturas. Sin embargo, es probable que hayas acudido a una terraza a tomar algo y que, tras beber ese frío refresco, te quedes con la sensación de tener incluso más sed que cuando llegaste. ¿Es esto posible? Pues sí, y tiene una explicación más que razonable que te aportamos a continuación.

El agua es, en definitiva, la única bebida capaz de quitarnos la sed. Por lo general, ni los refrescos, ni el vino, ni la cerveza y tampoco el agua aromatizada pueden conseguir el mismo efecto. Las bebidas con gas más que quitar esta sensación, generan más sed ya que la cantidad de azúcares que tienen es bastante elevada. Está comprobado que un vaso equivale a tomar aproximadamente seis cucharaditas de azúcar en un envase de 250 mililitros, lo que supone una gran cantidad de azúcar para nuestro organismo, algo nada recomendable.

Además de todo esto, tampoco es recomendable tomar refrescos de forma habitual ya que las cantidades elevadas de azúcar no es lo único alarmante, sino también los conservantes, colorantes, gas y otros químicos poco recomendados. Aun así, también contiene cafeína, así que no solo no sirve para calmar la sed sino que como diurético genera la pérdida de agua y contribuye a la deshidratación. Por todo esto, para intentar mantenernos hidratados en pleno verano, cuando las altas temperaturas son bastante peligrosas, es importante que siempre cuidemos la cantidad de agua que proporcionamos a nuestro organismo, teniendo en cuenta que los refrescos u otras bebidas con gas no son nada beneficiosas