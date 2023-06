Pilar García Muñiz alucina con el método de un pueblo para elegir a su alcalde tras un empate: "¿Lo sabías?"

Lo creas o no, casi ha pasado una semana desde que se celebraron elecciones autonómicas en gran parte de España y municipales en todos nuestros territorios. Y, aunque los resultados están claros (tanto que se han convocado para julio elecciones generales), lo cierto es que hay algunos municipios que todavía no tienen claro su futuro. O bien porque los resultados se han decidido por un puñado de votos, o porque hay empate entre los candidatos, como pasa en Casillas, un pueblo de Ávila. No hay una forma establecida para desempatar, pero han decidido un método que contempla la ley que le ha hecho alucinar a Pilar García Muñiz y que puedes escuchar aquí.

"¿Sabes cómo se ha hecho?", preguntaba la comunicadora a Jon Uriarte, que tampoco daba crédito a este peculiar método para elegir a su alcalde en caso de empate. Lo cierto es que no es la primera vez que se usa ni el único pueblo que ha tirado de él, porque en las elecciones de 2019 Valencina de la Concepción, un pueblo de Sevilla, eligió a su alcalde así.

Una técnica que no termina de convencer a todos los vecinos

Puede que este sea un método poco ortodoxo para elegir un alcalde, pero no es la primera ni la última vez que se usa. Eso sí, las localidades que se encuentran en una situación de empate, no están muy convencidas de que sea la mejor forma de desempatar. En Herrera en COPE hemos preguntado a los vecinos de esos pueblos por su opinión, y no eran muy proclives a esta forma.

"Me parece anticuado, se podía hacer de otra manera" decía un vecino. "Que se repartan dos años uno y otros dos otro" decía otro. Opiniones ha habido para todos los tipos, pero, como nos explicaba Miguel Ángel García, uno de los candidatos a alcalde de un pueblo de Burgos en esa situación, Padrones de Burega, este método es "lamentable, aunque hay que aceptarlo".

Eso sí, donde ahora mismo está pasando algo parecido es en Valle del Zalabí, en Granada. Allí se ha producido un empate a 646 votos entre el PP y el PSOE. En estos momentos, la junta electoral de zona está revisando el recuento porque hay una papeleta nula que, de aceptarse, volvería a dar un empate, pero, si se declara nula, daría la alcaldía al PSOE.

Manuel Sánchez Mesa es el alcalde en funciones del pueblo y candidato del Partido Socialista, y explicaba en COPE que la papeleta es nula porque "está recortada manualmente por la parte inferior".

"Estamos en manos de la Junta Electoral de zona, aplicarán el criterio que crean más justo, estamos las dos partes igual, pendientes de lo que pueda resolverse...Nada más que esperar nos queda" aseguraba.

