La razón por la que el alcalde de un pueblo de Cáceres se presenta candidato en un municipio a 5 km: "Al lado"

Al alcalde de la localidad cacereña de Torremocha, Francisco Flores Cadenas, no para de sonarle el teléfono, atiende a los medios ya con cierta soltura, y es que desde que decidiera presentarse como candidato a la alcaldía del pueblo vecino, se ha hecho más famoso que los cochinillos asados del Restaurante Plaza, en Torrequemada, ayuntamiento del que pretende ser alcalde tras las elecciones de este domingo. Cinco kilómetros y una rotonda separan a ambas localidades, Torrequemada y Torremocha, en la carretera regional EX-206, en la mancomunidad Sierra de Montánchez, a una veintena de kilómetros de la capital cacereña.

Audio Escucha el reportaje de Miriam Rodríguez, redactora de COPE Cáceres





Desde el año 2015, Francisco Flores, ha ocupado distintos cargos en el ayuntamiento de Torremocha (PSOE), de 758 habitantes, primero como teniente de alcalde y en esta, su segunda legislatura como alcalde; y con mayoría absoluta. Por ello, pocos entienden que deje el timón de este ayuntamiento, su pueblo natal, para optar a alcaldía de la vecina Torrequemada, de 550 habitantes, donde reside, de donde es su mujer y su hija, y donde gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular.









“No es ninguna locura, me lo han pedido los vecinos”. Así explica su decisión de presentarse como candidato a la alcaldía de Torrequemada. Sí que hubo cierta sorpresa cuando se lo comunicó al secretario provincial del PSOE, aunque Flores dice que no le pusieron inconveniente, eso sí, le advirtieron de que iba a tener más dificultades y es que el PSOE sólo cuenta con un concejal de 7 en Torrequemada, el resto son del PP.





“Tengo opciones, en los pueblos no es cuestión de siglas”, afirma Flores en nuestros micrófonos. Destaca orgulloso que en una semana confeccionó su lista, “todos querían venir conmigo” dice ilusionado. “Está conformada por gente joven con ganas de trabajar y de servir a su pueblo”, apunta este ganadero de vacas y cochinos, que en un momento está en el edifico consistorial y al rato cuidando en el campo a sus animales o abriendo depósitos de agua municipales para el ganado por la sequía.



Flores desborda ilusión. Insiste en que no quiere arrebatar la alcaldía a nadie y que sólo le mueve “prestar este servicio a los ciudadanos y cuanto más servicio, mejor”, destaca. De hecho, en plena exclusión financiera en la provincia, presume de haber conseguido mantener abiertas las dos sucursales bancarias en Torremocha y de hacer trabajar mucho al secretario municipal para no quedarse fuera de ninguna de las ayudas y subvenciones que ofrece la Diputación de Cáceres para su pueblo.