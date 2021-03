El pijameo, la iniciativa de los bares de Zaragoza para aprovechar al máximo las horas de apertura

El "pijameo" ya está aquí. La idea consiste en salir en cuanto concluye el toque de queda para revivir el espíritu del ‘after hours’, pero sin todas las horas de fiesta previas. La condición es ir a los bares con el pijama puesto, pero respetando la limitación de aforo y la obligación de llevar mascarilla. Se trata de una curiosa iniciativa que ha nacido en Zaragoza y que pretende paliar las pérdidas económicas que vive el sector de la hostelería debido a las restricciones de actividad impuestas por la covid

De esta forma, el último domingo de cada mes los bares ofrecen ofertas, promociones y hasta regalos a todos los consumidores que se presenten en el local en pijama dispuestos a consumir en él. Algunos se presentan a las 6:00 de la mañana, respetando el toque de queda, cuando los establecimientos abren sus puertas, ya sea para tomar un café, un zumo o una cerveza.

Este martes ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Eduardo Fernández, dueño Bar San Petersburgo, que ha dicho que el “pijameo” es un “acto lúdico y reivindicativo” con el que pretenden “demostrar que podemos estar abiertos 16 horas seguidas y no pasa nada”.

Y es que, los hosteleros piden “unos horarios normales porque la hostelería no es la culpable de esto. En Zaragoza estamos con el 30% de aforo. Si no quieres, no te rozas con nadie. Lo que pedimos es que nos dejen estar más horas, dar el servicio de cenas aunque sea al 30%. Es que tienes que echar a la gente a la calle a las 22:00 horas”, ha explicado Fernández.

“Queremos que sean los bares de toda España” los que se sumen a esta iniciativa a ver “si se dan cuenta de que los virus no tienen horarios”, ha explicado. Y es que, la crisis económica derivada de la covid pone contra las cuerdas al sector. “Hemos llegado a estar tres personas aseguradas y ahora estoy yo solo”, ha explicado este hostelero.

“Nos va muy bien al alma. Llevamos un año terrible y con esto un día al mes la gozamos. Yo llevo tomando antidepresivos desde que empezó esto y ahora poquito a poco vamos saliendo para delante”, ha dicho el dueño del Bar San Petersburgo, pues con las limitaciones sanitarias actuales a los hosteleros se les hace muy cuesta arriba mantener sus negocios.