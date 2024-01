El peligro de un nuevo conflicto armado en el mundo: China recela del nuevo presidente de Taiwán

"La guerra entre Rusia y Ucrania nos ha enseñado que nunca puedes descartar una invasión terrestre" de un país a otro. Esta afirmación la hacía en Herrera en COPE, Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas.

En esta ocasión no habla de la invasión de Rusia a Ucrania, ni del conflicto abierto entre Israel y Hamás desde el pasado 7 de octubre del año pasado. Se refiere el profesor a una vieja aspiración de China, invadir Taiwán y que lejos de aminorarse tras las elecciones de este fin de semana en la isla, puede que para Xi Jinping, la opción está más viva que nunca.

"La opción militar no se puede descartar porque Xi Jinping se ha propuesto un calendario de reunificación, no es descartable, pero habría que ver qué pasaría si Taiwán proclamara la independencia que, sin duda, sí nos llevaría a un conflicto armado", subraya el profesor Gil.

El presidente electo de Taiwán, el soberanista William Lai o Lai Ching-te, no va a seguir el rumbo que marque Pekín. Muestra de que va por libre es el encuentro que ha mantenido este lunes con una delegación de exfuncionarios estadounidenses, lo que ha provocado el resquemor en China, que lo considera como un intento de intervenir en sus“asuntos internos”.

Es la muestra, dice el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas de que "el futuro líder del país defiende que la identidad de Taiwán ha cambiado y que está lejos de la China comunista".

China insiste en mandar al ganador el mensaje de que "tendrá que elegir entre la guerra o la paz y los taiwaneses han perdido el miedo a China y esto es un cambio estructural que difícilmente tiene vuelta atrás", recalca el profesor Javier Gil.

Deepest gratitude to the people of Taiwan. As future Vice President, I am committed to working with @ChingteLai to ensure the continuing peace and prosperity of our country. #TeamTaiwanpic.twitter.com/hkb39KntyE