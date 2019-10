Pelayo Díaz: "Lo importante de ser influyente es haberte preparado en un ámbito"

Pelayo Díaz cree que todos podemos ser influyentes en un ámbito. Y no importan tanto los seguidores, aunque él tenga 1 millón solo en Intagram. "Lo importante es no tomarse tan en serio uno mismo, porque si no, pierde toda la credibilidad. Hay que ser un poco niños y no perder la frescura". Así de contundente se muestra en Herrera en COPE, el estilista, que cree que hay una responsabilidad muy grande a la hora de exponerse, porque está en juego la salud mental de mucha gente.

Él está comprometido con la salud mental, y ha coincidido con la reina Doña Leticia, que también es una mujer muy preocupada con estos temas. Y es que Díaz cree que "todos tenemos un input negativo y podemos estar expuestos a que se resienta nuestra salud mental". Sin ir más lejos, reconoce que los influencers reflejan una vida que no es y "ni siquiera la vida de esos influencers es así". Si se proyecta esa imagen, dice que no es para mal "sino para inspirar a la gente".

Los propios influencers también están expuestos a sufrir, "porque las redes sociales alimentan a los anónimos a que nos insulten y ven una manera de desquitarse", pero tiene claro que hay que saber "quién eres tu, y a quién puedes creer". Confiesa en Herrera en COPE que "son gente que no está pasando un buen momento y si les respondes con educación y gracia, a más de uno les he pasado al bando de los buenos".

Aprovechando está entrevista, Maria José Navarro no ha dejado escapar la ocasión, y ha preguntado por la altura adecuada de unos pantalones. La respuesta ha tenido mucho jugo. Si quieren un titular, parece que Carlos Herrera va a la moda. Vestía un chandal cuando hizo la entrevista. El chándal es tendencia. El chándal con camisa es tendencia. Chándal, tiro alto, con zapatos y calcetines blancos es tendencia. lo que le faltaba al líder.