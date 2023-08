Rollán, en COPE: "Ni Vox ni Coalición Canaria han manifestado explícitamente la retirada del apoyo a Feijóo"

Este jueves arrancaba una nueva legislatura con la constitución de las cortes, en la que Francina Armengol y Pedro Rollán se convertían en presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente. Este viernes, tan solo unas horas después de los nombramientos, ambos acuden a Zarzuela para informar al Rey de lo ocurrido en la jornada de ayer.

Horas antes de la cita, Rollán ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para analizar cómo quedan ambas cámaras y la función que va a ejercer el Senado, que tienemayoría popular, en la nueva legislatura.

En primer lugar, se ha referido al acuerdo al que han llegado PSOE y Junts y ha afirmado que "no puede haber unas comunidades autónomas que tengan unos beneficios en detrimento del resto". "Ayer vimos como Junts y el señor Puigdemont han reeditado un acuerdo con Sánchez que desvirtúa el clamor mayoritario que hubo el pasado 23 de julio. Hoy la gobernabilidad de este país reside en alguien que no considera, que no respeta y que no defiende los intereses generales de nuestra nación y Constitución", ha añadido.

¿Es posible que Feijóo logre apoyos suficientes para llegar a ser presidente?

Ante la posibilidad de que Feijóo logre una mayoría suficiente para convertirse en el nuevo presidente del Gobierno, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, ha asegurado que "las probabilidades que hay hoy se mantiene intactas con respecto a las que había ayer o antes de ayer".

Y ha recalcado que "ninguna formación política, ni Vox ni Coalición Canaria, han manifestado explícitamente la retirada del apoyo a Feijóo. Nunca hemos dicho que fuese sencillo, lo que pedimos es que quien ha ganado las elecciones de manera clara y contundente se le permita la oportunidad de conformar un Gobierno. España no está para perder el tiempo".

Respeto a la reunión que tiene este mismo viernes con el Rey Felipe, Rollán apunta que va a "rendir la cortesía que corresponde con el Jefe del Estado y a atender cualquier consulta que pueda formular". Además, recalca que es "perfectamente conocedor de la situación de España" y afirma "estar seguro" de que "ya tiene formado un criterio sólido, siempre pensando en lo mejor de nuestra nación y en lo mejor del pueblo español".

El papel del Senado en la nueva legislatura

Una de las circunstancias excepcionales de esta legislatura es que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, pero la presidencia del Congreso recae en el PSOE y Sánchez podría llegar a ser presidente del Gobierno. En esta situación, el papel del Senado es clave para el desarrollo de la legislatura.

Rollán ha explicado que "el Senado no está para torpedear, está para servir a los españoles. Por tanto, promoveremos y mejoraremos cualquier iniciativa desde el respeto a los grupos parlamentarios. No quiero que el Senado se piense que va a ser únicamente una herramienta de contrapeso político. Las CCAA tienen un papel determinante. Por tanto, el modelo de financiación, un pacto nacional por el agua, son algunas de las cuestiones que van a estar encima de la mesa".

Además, ha puesto de manifiesto la importancia de que la Cámara ejerza su función de representación territorial: "No hay un solo minuto que perder, soy un firme convencido de la importancia que tienen las CCAA. De manera inmediata empezaremos a trabajar para que todos los gobiernos autonómicos tengan voz, puedan expresar sus reivindicaciones, anhelos y sus aspiraciones".