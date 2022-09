Pedro Pacheco en 'Herrera en COPE': “Estoy inhabilitado de la política de por vida”

En 24 años dedicados a la política, Pedro Pacheco no solo ha sido alcalde de Jerez, también ha sido Parlamentario y Europarlamentario. El jerezano fue condenado a cinco años y medio de prisión por malversación y prevaricación. Por estos delitos que se le acusaron, ¿Podrían estar el 40% de los concejales de España en prisión?: “Más, por lo menos el 80% de los concejales deberían estar en prisión”. - Responde Pacheco.

De los cinco años y medio, Pedro ha cumplido casi tres y medio además en unas condiciones rigurosas, ¿Por qué esas condiciones?: “Yo creo que era una actitud muy personal del director, que es de Jerez. Tenía una actitud y unos celos increíbles. Yo podría haber ayudado a ONG's y Asociaciones, sin embargo, me clasificó como si fuera un etarra”. “Leían mi correo, abrían mis paquetes personales y me los daban cuando les daba la gana”. Pero Pedro nunca agacho la cabeza: “Unas vejaciones que no son normales, pero no pudieron conmigo. Agachar la cabeza para que, ¿Para que me le siguieran pisando? No”.

En el centro penitenciario ha coincidido con todo tipo de gente, desde etarras a internos comunes, Pacheco cuenta que: “He conocido a chavales condenados a cinco años y medio por una pelea, a empresarios, … a gente que no tendría que estar ahí”. Una de las personas con las que coincidió fue con Henri Parot, uno de los muchos miembros que formaron parte de la organización terrorista ETA, condenado por cometer más de 80 asesinatos. Pedro cuenta una anécdota con él: “Con la doctrina Parot, me lo encontré antes de comer y le dije, le voy a dar un texto que habla de usted, porque allí siempre nos llamábamos de usted. A los dos días me devolvió el texto y me dijo, mire señor Pacheco, yo no estoy de acuerdo con esto. Estos etarras no ayudaban a la gente, los más jóvenes sí”.

Sin poder dedicarse a la política nuevamente, el exalcalde tiene otros planes de vida: “Seguir haciendo de porte y seguir siendo útil, yo me encuentro joven”. Aunque admite que le gustaría seguir trabajando por la sociedad, concluye con: “Hoy en día en la política falta gente que se deje las pestañas por la sociedad, si no fuera por la inhabilitación, a mi el cuerpo me pide batalla”. “El remedio de la cárcel para que un individuo repare una acción voluntaria e involuntaria no debería ser así, no se sale mejor, se sale resabiado”.