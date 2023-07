Patricia Aguilar, sobre su captor: “Decía que era el mesías que venía a renovar la humanidad"

Patricia Aguilar estaba a punto de cumplir 18, una chica de Elche con una vida aparentemente normal. Así decidió dar un giro radical a su realidad y culminar un plan de fuga que llevaba tejiendo durante más de dos años: empezar una nueva vida con el que ella creía que era el amor de su vida, Steven Manrique, un tipo que había conocido por internet y que vivía en Perú.

Pero.. ¿Qué haría que unas simples palabras fueran el detonante para que esta joven quisiera derribar los cimientos de su vida? “A mí en ese momento se me cae el mundo, me siento sola”, así definía Patricia el origen de la crisis personal que le haría meterse en un mundo digital y esotérico.

Sin conocimiento de sus padres, Patricia cogió un avión dispuesta a casarse en Perú. Los padres desesperados denunciaron a la policía su desaparición. La noticia no tardó en saltar a los medios internacionales. Patricia asegura en Herrera en Cope: “Él cuándo empezó el ruido mediático se empezó a poner nervioso, llegó un punto en el que él me obligó a salir en los medios, al punto de echarme de casa, me dijo que hasta que no lo solucionara no volviera”. Así pasó Patricia 548 días de cautiverio en mitad de la selva, sola a cargo de cuatro niños y a punto de dar a luz a su primer hijo.

Toda su historia, se recoge en la docuserie ‘548 días: captada por una secta’, dirigida por José Ortuño y Olmo Figueredo, a quien hemos tenido también con nosotros en Herrera en Cope, que definía así a estas mujeres de la siguiente manera: ‘Estaban zombieficadas, andaban robotizadas, no eran ellas mismas, todo lo hacían en función de lo que les ordenaba Steven’ .Patricia, con su testimonio es la voz de otras muchas víctimas de sectas y una muestra de: “Que esto existe y que se puede salir”.