La presidenta del Congreso de los Diputados ha explicado este viernes en "Herrera en COPE" sus palabras sobre la invitación que realizó al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que exponga en la Cámara Baja su proyecto independentista. Ana Pastor ha aclarado que “no todo lo que se publica en algunos medios es cierto. He vivido en vivo y en directo lo que puede ser una noticia falsa", por eso para dejar las cosas meridianamente claras, "los parlamentos deben ser los lugares donde los políticos defiendan sus proyectos y las puertas del Congreso están abiertas para que los políticos defiendan sus proyectos para ser debatidos y ser votados. Ese es el formato que está en la ley y en el reglamento, en la que los presidentes de las Comunidades Autónomas, como ya ha ocurrido, vienen al Congreso de los Diputados a defender sus proyectos. Mi opinión es que cuando a la gente se les llena de boca de diálogo y de formatos distintos y diversos de hacer actos pero no habla en la sede donde reside las soberanía del pueblo español donde estamos representados todos los españoles, es donde hay que venir ”.

En su entrevista con Carlos Herrera, Ana Pastor ha reiterado que donde hay que hablar “no es en un teatro o en un despacho, sino en la sede de la soberanía nacional”. La Presidenta del Congreso recuerda que en público, "he mandado un mensaje en público al señor Torra en el que le digo que tiene usted abierto el Parlamento para que venga y defienda sus propuestas y sus ideas, eso sí, todo dentro de la ley, todo con la ley y nada fuera de la ley".

La dirigente ha asegurado que antes de hacer la invitación a Joaquim Torra, informó al presidente de su partido, Pablo Casado, y ha pedido que nadie habla en su nombre. "Antes de hacerlo que hablen conmigo”, ha remarcado. La Presidenta del Congreso, que no informó al Gobierno de la invitación, tal y como ha confirmado, ha repetido lo que dice la ley, "un presidente autonómico viene al Congreso de los Diputados, como le dije en carta al señor Puigdemont cuando me pidió venir, que podía venir y tenía que ser en el plenario y con votación. Esto no es que la Presidenta del Congreso se inventa un formato, es lo que dice la ley".

Pastor niega haber invitado a Torra a venir al Congreso a dar un mitin, "la puerta del Parlamento está abierta para defender leyes, proyectos de ley. Recordará que el señor Ibarreche, que vino al Congreso a defender su estatuto que no salió adelante. La ley no se cambia en un teatro, se cambia en el Parlamento, no hay otro formato".

Respecto a los actos que se están preparando para celebrar el 40 aniversario de la Constitución, Ana Pastor ha afirmado que la participación en ellos del Rey Juan Carlos será la que decida la Casa Real y que sin duda es “uno de los protagonistas de la transición española, uno de los protagonistas de por qué estamos aquí, pero lógicamente, las puertas de la casa de todos los españoles y de corazón de todos los que hemos vivido estos 40 años de paz, de libertad y de democracia pensamos que don Juan Carlos es uno de los protagonistas y será la Casa de su Majestad la que diga" y remarca que hay que decir a los jóvenes "que vivimos en un gran país".